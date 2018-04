Copyright de l’image Getty Images Image caption 14 mai 1980 - le milieu de terrain Ray Wilkins, à gauche, et l'Argentin Diego Maradona lors d'un match à Wembley

La planète football continue de rendre hommage à l'ancien capitaine de football de l'Angleterre et de Chelsea, Ray Wilkins, décédé à l'âge de 61 ans.

Son ancien coéquipier en équipe nationale, Gary Lineker, le décrit comme "un footballeur merveilleux et un homme charmant".

De son côté, l'ancien milieu de terrain de Chelsea, Frank Lampard, évoque un homme "plein de gentillesse et d'humilité qui avait du respect et du temps pour tout le monde".

Pour le journaliste sportif Emmanuel Coste, Ray Wilkins était un "véritable numéro 8, un milieu terrain complet qui servait de bon rempart devant les adversaires et pouvait récupérer le ballon, un très bon passeur doté d'un bon coup de botte sur les coups arrêtés, et un leader".

Copyright de l’image Getty Images Image caption Ray Wilkins en novembre 2014

Ray Wilkins a joué pour plusieurs clubs dont Chelsea et Manchester United, Milan AC and PSG avant de devenir entraîneur et expert.

Il a disputé 84 matches pour son pays de 1976 et 1986.

Victime d'un arrêt cardiaque, Ray Wilkins est décédé à l'hôpital St George à Londres.

Le saviez-vous ?

•Ray Wilkins avait été sélectionneur en équipe de Jordanie

•Bryan Robson, son co-équipier à Manchester United, jouait déjà avec Ray à 17 ans