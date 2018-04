Premier League : la 33e journée en bref

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le gardien de Stoke City mis en difficulté par les attaquants de Tottenham.

Les résultats de la 33e journée du Championnat d'Angleterre de football.

Samedi :

Everton 0 - Liverpool 0

West Bromwich 1 - Swansea 1, buts de Rodriguez à la 54e minute pour West Bromwich et d'Abraham à la 75e minute pour Swansea.

Watford 1 - Burnley 2, buts de Pereyra à la 61e minute pour Watford et de Vokes (70e) et Cork (73e) pour Burnley.

Stoke 1 - Tottenham 2, buts de Biram Diouf (57e) pour Stoke et d'Eriksen (52 et 63e) pour Tottenham.

Leicester 1 - Newcastle 2, buts de Vardy (84e) pour Leicester et de Shelvey (18e) et Ayoze Pérez (75e) pour Newcastle.

Bournemouth 2 - Crystal Palace 2, buts de Mousset (65e) et King (88e) pour Bournemouth et de Milivojevic (47e) et Zaha (75e) pour Crystal Palace.

Brighton 1 - Huddersfield 1, buts de Lössl (29e c.s.c.) pour Brighton et de Mounié (32e) pour Huddersfield.

Manchester City 2 - Manchester United 0 (en cours).

Dimanche :

Southampton se déplace à (13h15 GMT) à Arsenal.

Chelsea reçoit West Ham à (15h30 GMT).