L'attaquant tunisien Youssef Msakni sera absent de la Coupe du monde cet été en Russie en raison d'une blessure au genou qui l'a éloigné des stades pendant 6 mois.

Je remercie Dieu pour cela, mais c'est le destin d'avoir vécu cette expérience inattendue (…) Malheureusement cette blessure ruine mes chances d'évoluer avec mon club et de jouer lors de la Coupe du monde Youssef Msakni, Attaquant tunisien

A 27 ans et fort de ses 39 sélections, Youssef Msakni s'est blessé samedi au cours d'un match de la Qatar Stars League.

Une rencontre qui a vu la victoire de son club d'Al Duhail sur Al Sailiya 5 but à 2.

"Maskni est victime d'une sérieuse blessure au ligament", a indiqué un communiqué d'Al Duhail.

Sur son compte Instagram, l'attaquant tunisien qui célébrait le sixième trophée de son club en Qatar Stars League confirme sa blessure.

L'attaquant tunisien est le second meilleur buteur de la league qatari avec 25 réalisations, soit un but de moins que son coéquipier et international marocain Youssef El-Arabi.

Sa blessure est un coup dur pour son pays et son club d'Al Duhail, toujours en lice dans la Ligue des champions asiatique de cette saison.

Msakni a inscrit neuf buts en équipe nationale dont un triplé face à la Guinée, qualifiant la Tunisie pour le mondial après 12 ans d'absence.

Copyright de l’image AFP Image caption Le tunisien Youssef Msakni forfait pour le mondial

La Tunisie est logée dans le groupe G aux côtés de l'Angleterre, la Belgique et le Panama lors de la coupe du Monde qui débute ce 14 juin.

L'équipe était absente du tournoi en Afrique du Sud en 2010 et au Brésil en 2014. Le vainqueur de la coupe d'Afrique des Nations 2004 s'est qualifié pour le mondial en Russie au détriment de la RD Congo, de la Guinée et de la Libye.

La Tunisie s'est qualifiée successivement à trois reprises pour la coupe du Monde entre 1998 et 2006.

•Premier match : face à l'Angleterre. C'est le second face à face entre les deux équipes dans une phase finale du mondial. Lors de la coupe du monde de 1998 en France, les anglais avaient pris le meilleur sur la Tunisie sur le score de 2 buts à 0.

•Second match : face à la Belgique

•Troisième match : Panama