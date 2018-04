Francfort furieux contre le Bayern

Copyright de l’image Oliver Hardt Image caption Niko Kovac s'engage avec le Bayern pour les trois prochaines saisons.

Eintracht Francfort en veut au Bayern Munich d'avoir recruté son entraineur, Niko Kovac, à son insu. Son directeur sportif reproche au club bavarois de n'avoir pas contacté le club.

Fredi Bobic n'a pas caché sa colère vendredi vis-à-vis du Bayern, qui vient de recruter Niko Kovac pour les trois prochaines saisons.

"Que des informations aient fuité en si peu de temps - et certainement pas depuis Francfort - pour s'étaler sur la place publique, est très fâcheux, non professionnel et irrespectueux", a lâché Bobic.

"Aucun contact n'a eu lieu", a-il expliqué lors d'une conférence de presse tenu aux côtés de Niko Kovac.

Le technicien croate n'a pas voulu commenter sa nomination, affirmant seulement que "tout s'est passé très vite, dans la folle journée" de jeudi.

Le Bayern Munich a officialisé vendredi après-midi l'arrivée de son ancien milieu de terrain (2001-2003) sur son banc.

Kovac, 46 ans, va succéder à Jupp Heynckes en fin de saison.

Pour sa part, Bobic a dénoncé l'attitude des champions d'Allemagne. "Que voulez-vous, c'est comme cela que fonctionne le Bayern en pensant avant tout à eux", a regretté le directeur sportif de Francfort.