Premier League : Arsenal tombe à Newcastle

Image caption Matt Richie marquant le 2e but des Magpies dimanche face à Arsenal.

Les Gunners avaient bien démarré la partie avec l'ouverture du score à la 14e minute par Alexandre Lacazette qui signe son 13e but de la saison.

Un quart d'heure plus tard, Ayoze Perez avait égalisé à la 29e minute sur un centre de Yedlin.

Les deux équipes étaient parties aux vestiaires sur le score nul de 1-1.

De retour des vestiaires, les Magpies étaient devenue plus agressive dans le jeu et plus entreprenante.

Matt Richie va marquer le but de la victoire à la 68e minute, sur une tête de Slimani déviée par Perez.

Arsenal est maintenant 6e au classement de Premier League. Cette victoire a permis à Newcastle d'assurer le maintien.