Tennis Monte-Carlo : Nadal en finale

Copyright de l’image Getty Images Image caption Rafael Nadal célèbre sa victoire à Monaco

Le N.1 mondial Rafael Nadal s'est qualifié samedi pour sa douzième finale au Masters 1000 de Monte-Carlo aux dépens du Bulgare Grigor Dimitrov (N.5) en deux sets (6-4, 6-1).

Entre Nadal et Dimitrov, le bras de fer aura duré une heure. Jusqu'à 5-4 dans le premier set. Au service, deux doubles fautes ont alors coûté cher au Bulgare, breaké et ensuite aux abonnés absents dans la seconde manche. Peut-être gêné par son dos, qu'il a touché et étiré à plusieurs reprises.

Battu une seule fois en finale sur le Rocher, l'Espagnol y visera un onzième titre dimanche, face à l'Allemand Alexander Zverev (N.4) ou au Japonais Kei Nishikori (36e), opposés dans la seconde demi-finale. Le décuple vainqueur de Roland-Garros doit conserver le trophée monégasque pour ne pas céder la place de N.1 mondial à Roger Federer.

Nadal s'est imposé en Principauté sans discontinuer entre 2005 et 2012, puis en 2016 et 2017. Un nouveau succès dimanche serait synonyme d'un 31e titre en Masters 1000 à son palmarès, la catégorie de tournois la plus relevée après ceux du Grand Chelem.

