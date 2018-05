NBA : le Jazz dicte sa loi à Houston

Copyright de l’image Tim Warner/Getty Images Image caption Utah Jazz a battu Houston Rockets lors du deuxième match de demi-finale de conférence Est.

Les Rockets se sont inclinés face aux Utah Jazz, lors du match 2 de la demi-finale de conférence Ouest, dans une rencontre sur le parquet du Toyota Center de Houston.

Les Texans, pourtant favoris de cette demi-finale, n'ont jamais réussi à dominer leur adversaire, malgré un James Harden fidèle à lui-même.

En effet, « the Beard » a inscrit 32 points en 36 minutes sur le terrain, à 41% de réussite au shoot.

Le Camerounais Luc Mbah a Moute est quant à lui l'auteur de 4 points en 16 minutes de jeu.

Mais il en fallait plus pour déstabiliser la franchise de Salt Lake City, toujours très collective et efficace.

Comme lors du Game 1, les joueurs de Quin Snyder ont inscrit pas moins d'un tir sur deux dans cette partie (50% de réussite).

Mais, c'est surtout à 3 points que le Jazz a fait la différence, avec un insolent 15 sur 32 contre 7 sur 22 lors de la précédente rencontre.

Dans cette spécialité, c'est l'artilleur maison, Joe Ingles qui s'est réveillé, avec 7 paniers contre 1 seul dimanche dernier.

Le rookie Donovan Mitchell a, de son coté, joué comme un vétéran, à 21 points pour 38 minutes de jeu et 40% de réussite au tir.

L'ailier d'origine sud-africaine, Thabo Sefolosha, toujours convalescent et suspendu 5 matchs pour violation sur la loi anti-drogue de la NBA, n'a évidemment pas pris part à la rencontre.

Les Rockets ont perdu l'occasion de faire le break d'entrée et la qualification s'annonce désormais plus ardue pour les Texans, qui devront se déplacer à Salt Lake pour les matchs 3 et 4.