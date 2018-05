UEFA : Simeone jugé ce vendredi

Catherine Ivill/Getty Images

Copyright de l’image Le technicien argentin Diego Simeone risque gros, Image caption Le technicien argentin Diego Simeone risque jusqu'à trois matchs de suspension.

Le technicien argentin Diego Simeone risque jusqu'à trois matchs de suspension.

Furieux de l'exclusion de son défenseur, Sime Vrsaljko, après à peine dix minutes de jeu face aux Gunners, l'entraineur de l'Atletico Madrid s'est fait expulsé à son tour par l'arbitre de la rencontre, Clément Turpin.

Le club espagnol jouera donc sans son coach sur le banc, pour la deuxième manche opposant l'Atletico Madrid à Arsenal ce jeudi.

Ce qu'il a déploré en conférence de presse :

« Je suis déçu de la situation et de la suspension. Je vais devoir m'améliorer et je ferais mieux de ne rien plus rien dire. Cela ne va pas changer ma manière de coacher l'équipe. En me voyant à la télévision, ça pourrait se comprendre. Tout dépend de la manière dont on voit les choses. Cela pourrait être interprété normalement, comme une simple protestation ».

Lire plus :

En cas de peine maximum, Diego Simeone serait même amené à manquer la finale de l'Europa League si son équipe se qualifiait.

Les Madrilènes sont en ballotage favorable après leur match nul 1-1 à Londres, le 26 avril dernier.

Ils n'auront donc pas le droit à l'erreur ce soir, s'ils veulent s'ouvrir les portes de la finale.