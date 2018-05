Sir Alex Ferguson opéré d'urgence

Copyright de l’image Getty Images Image caption Ferguson avec Arsène Wenger le dimanche dernier lors de la remise symbolique d'un trophée

L'ancien entraîneur de Manchester United Sir Alex Ferguson a été opéré d'urgence samedi pour une hémorragie cérébrale.

Selon un communiqué de Manchester United, l'intervention "s'est très bien déroulée". Mais Sir Alex Ferguson, "a besoin d'une période de soins intensifs pour optimiser son rétablissement".

"Nous garderons Sir Alex et ses proches dans nos pensées pendant cette période, et nous sommes unis dans notre souhait de le voir se rétablir rapidement et confortablement", a déclaré Manchester United dans un tweet.

L'Ecossais, 76 ans, a pris sa retraite en tant que manager de United en mai 2013 après avoir remporté 38 trophées pendant 26 ans. Un palmarès qui fait de Ferguson le manager le plus titré de l'histoire du football britannique.

Il était à Old Trafford dimanche dernier lorsqu'il a remis à Arsène Wenger, le patron d'Arsenal, un trophée commémoratif.

La famille de Ferguson a demandé la confidentialité alors qu'il se rétablit à l'hôpital Salford Royal.