Ribéry prolonge d'un an au Bayern

L'attaquant français a signé pour une nouvelle saison au Bayern Munich, jusqu'en juin 2019, a annoncé lundi le club bavarois.

"Franck a démontré une fois de plus cette saison de quelles performances exceptionnelles il est capable", a commenté dans un communiqué le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic.

L'annonce officielle de cette prolongation de contrat de Ribéry, 35 ans, était attendue depuis près d'un mois.

"Je suis très heureux de pouvoir rester un an de plus dans ce grand club. Munich est devenu pour moi et ma famille notre chez-nous", s'est réjoui l'ailier français.

Depuis son arrivée en Bavière en 2007 en provenance de Marseille, Ribéry a marqué 80 buts en 247 matches de Bundesliga, et 17 buts en 78 rencontres de Ligue des champions.

Son coéquipier néerlandais Arjen Robben, un autre vétéran trentenaire, devrait lui aussi rester un an de plus en Bavière, selon la presse allemande.