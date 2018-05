Gigi Buffon quitte la Juve

Copyright de l’image Enrico Locci Image caption Gianluigi Buffon, l'emblématique gardien de la Juventus

Gianluigi Buffon, l'emblématique gardien de la Juventus quitte le club italien.

Gigi Buffon a annoncé qu'il quitterait la Juventus de Turin après son dernier match en fin semaine contre Hellas Vérone.

Le portier en poste depuis 2001 a fait cette annonce aux côtés du président du club, Andrea Agnelli.

Ce départ du champion du monde 2006 n'est pourtant pas synonyme de retraite pour le sportif de 40 ans.

"Jusqu'à il y a quinze jours, j'étais sûr de vouloir arrêter de jouer mais de nouvelles propositions sont arrivées, pour des choses sur et en dehors des terrains" a indiqué Gigi Buffon.

Gardien de but le plus cher de l'histoire

Vingt-trois ans après ses débuts professionnels avec le club de Parme, il n'entend pas raccrocher les crampons après ses 176 sélections et un titre plutôt convoité de gardien de but le plus cher de l'histoire.

Il avait été acheté à Parme à 53 millions d'euro.

Avec la Juve, Buffon a été neuf fois champion d'Italie dont sept lors des dernières saisons avec quatre doublés coupe-championnat.

Gianluigi Buffon a à son actif 639 apparitions en Serie A Italienne dont 471 avec la Juventus de Turin. Il se positionne juste après Paolo Maldini qui totalise 647 matchs.