NBA : le réveil de Cleveland

Copyright de l’image Getty Images Image caption LeBron James, auteur de 27 points face à Boston samedi soir

En difficulté sur les deux premiers matches de la finale de Conférence Est, les Cleveland Cavaliers ont battu les Celtics samedi soir (116-86).

Devant leur public pour la première fois de la série, les champions 2016 ont déroulé un basket fluide.

Les Cavs ont été portés par LeBron James inspiré et altruiste, auteur de 27 points et de 12 passes décisives. Six joueurs (James, Kevin Love, George Hill, JR Smith, Tristan Thompson et Kyle Korver) ont terminé à au moins 10 points.

Cleveland a également retrouvé ce qui lui avait fait défaut lors des deux premiers matches : de l'adresse longue distance. Catastrophiques à trois points jusqu'ici dans cette série, les Cavaliers ont fini à 17 sur 34 dans cet exercice.

Boston est toujours en tête dans cette finale de Conférence Est (2-1). Le match 4 est prévu ce lundi dans l'Ohio. Une victoire de Boston briserait tous les espoirs nés de cette victoire puisque les Celtics auraient alors trois balles de match à négocier.