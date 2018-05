Nadal remporte le Masters 1000 de Rome

Copyright de l’image Getty Images Image caption Rafael Nadal avec le trophée à côté du vice-champion Alexander Zverev

Rafael Nadal a remporté ce dimanche le tournoi Masters 1000 de Rome pour la 8e fois de sa carrière, en battant l'Allemand Alexander Zverev 6-1, 1-6, 6-3.

Cette victoire face au tenant du titre permettra à Nadal, qui n'avait plus gagné dans la capitale italienne depuis 2013, de récupérer lundi la première place du classement mondial.

Après un premier set presque parfait, Nadal a un peu perdu le fil de son tennis et a permis à Zverev, 3e joueur mondial, de revenir dans le match. L'Allemand a égalisé à un set partout et a bien débuté la troisième manche, menant 3-1 avant que le match ne soit interrompu par la pluie. Nadal a mieux géré cette pause d'une heure et n'a plus perdu un jeu, bouclant le troisième set 6-3.

Il est le grand favori à Roland-Garros (27 mai-10 juin), mais Zverev, 21 ans, a confirmé qu'il serait l'un de ses principaux rivaux.