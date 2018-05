Amine Harit recrue de l’année en Bundesliga

Copyright de l’image Christof Koepsel Image caption Le milieu international marocain de Schalke, Amine Harit

Le Marocain Amine Harit remporte le prix de la recrue de l'année (Rookie Award) de la Bundesliga.

Le milieu international marocain de Schalke, Amine Harit, a été nommé recrue de la Bundesliga allemande pour la saison 2017/18.

Harit, 20 ans, a rejoint Schalke en provenance du club français de Nantes l'été dernier et ses performances ont aidé son équipe à remporter un ticket pour la Ligue des champions de l'UEFA.

Le plus jeune joueur de la Coupe du monde a marqué trois buts et servi sept passes décisives en 31 matches de Bundesliga alors que le club a terminé deuxième du classement.

Le Rookie Award est présenté par les organisateurs de la ligue allemande et les nominés sont des footballeurs qui, au début de la saison, n'avaient pas plus de 23 ans et n'avaient pas encore été aligné lors d'un match de Bundesliga.

Harit a battu les huit autres concurrents en course pour le titre de recrue de l'année de la Bundesliga - Jann-Fiete Arp, Tatsuya Ito (Hambourg), Sébastian Haller (Eintracht Francfort), Valentino Lazaro (Hertha Berlin), Benjamin Pavard (Stuttgart), Jadon Sancho et Dan-Axel Zagadou (tous deux Borussia Dortmund).

Né en France, Harit a remporté le Championnat d'Europe des moins de 19 ans avec la France en 2016, mais a depuis changé de nationalité.

Il est désormais marocain, le pays d'origine de ses parents.

Il a fait ses débuts avec les Lions de l'Atlas contre le Gabon lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2018 en octobre 2017.

Il a depuis été appelé à deux reprises en sélection nationale et fera partie de l'équipe qui ira défendre le drapeau du Maroc lors de la Coupe du Monde en Russie.