CAN 2017 : qualification historique de la Guinée-Bissau

Les Jurtus se qualifient pour la première fois à une phase finale de la Coupe d’Afrique des nations.

Ils étaient déjà proches de la qualification après leur victoire à domicile sur la Zambie, 3-2, samedi.

La défaite du Congo devant le Kenya, 1-2, a facilité la qualification de la Guinée-Bissau, dans le groupe E.

Le Ghana aussi s'est qualifié ce dimanche en allant l'emporter sur l'Ile Maurice, 2-0, lors de l'avant-dernière journée des qualifications du groupe H.

Andre Ayew (71e) et Christian Atsu (78e) ont marqué les buts des Black Stars.

La Guinée-Bissau et le Ghana rejoignent le Gabon, pays-hôte de la CAN 2017, l'Algérie, le Cameroun, l'Egypte, le Maroc et le Sénégal.

Avec un total de 13 points, le Ghana ne peut plus être rattrapé par l’Ile Maurice ou le Rwanda (6 pts) alors qu'il ne reste plus qu'une journée de compétition.

La RD Congo va vers la qualification, avec sa large victoire, 6-1, sur Madagascar, dimanche.

La cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2017 se poursuit ce dimanche par les affiches suivantes :

Groupe J - Lesotho - Ethiopie

Groupe B - Madagascar 1 – 6 RD Congo

Groupe L - Swaziland - Guinée

Groupe D - Comoros - Burkina Faso

Groupe B - RCA - Angola

Groupe E - Kenya - Congo

Groupe C - Bénin - Guinée Equatoriale (match reporté)

Groupe L - Zimbabwé - Malawi

Groupe A - Liberia - Togo.