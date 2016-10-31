مهندسو ناسا يتنافسون على تصنيع أفضل "يقطينة"

Image caption أبرز المشاركات يقطينة على شكل المريخ تدور حولها مروحية لتحديد مواقع على الكوكب الأحمر

شارك مهندسو وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في المسابقة السنوية لتصنيع أفضل يقطينة هذا الأسبوع.

ومن بين الأعمال التي نافست على جائزة أفضل يقطينة، واحدة استلهمت من دارث فيدر بطل سلسلة حرب النجوم الشرير، وثانية تشبه هيلاري كلينتون وثالثة تشبه دونالد ترامب، ذلك فضلا عن اليقطين الذي ظهر في شكل مصابيح أو إنسان آلي.

ونشر المهندس آرون يازي بعض صور اليقطين المشارك في المنافسات في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقام أحد الفرق المتنافسة بتصنيع يقطينة مستلهمة من شخصية باكمان وهي من شخصيات ألعاب الفيديو الشهيرة وتظهر في شكل فم روبوتي متحرك. وحول فريق آخر اليقطينة إلى فحم يعلوه الشواء.

وأثارت إحدى اليقطينات المشاركة إعجاب يازي وهي على شكل أنوار خاطفة وذراع روبوتي تنبثق من اليقطينة وجاء عنوانها " آلة ليس لها فائدة."

وربما كانت أبرز المشاركات يقطينة على شكل المريخ تدور حولها مروحية لتحديد مواقع على الكوكب الأحمر .

وكانت ناسا قد اطلقت صورا لمجموعة من النجوم تأخذ شكل اليقطينة. وقالت ناسا إن الـ 18 نجما اتخذت شكل اليقطينة لأنها تدور بسرعة كبيرة جدا.