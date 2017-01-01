الرياض: مقتل جندي سعودي في اشتباكات مع الحوثيين على الحدود مع اليمن

Image copyright AP Image caption تؤكد تقارير دولية أن اليمن يشهد دمارا هائلا منذ بدء عمليات التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن.

قُتل جندي سعودي في اشتباكات مع مسلحين حوثيين على الحدود بين اليمن والسعودية، حسب وزارة الداخلية السعودية.

وقعت الاشتباكات السبت في منطقة جازان بعد أن تعرضت نقطة حدودية متقدمة في المنطقة لإطلاق نار كثيف ومقذوفات عسكرية عبر الحدود من عناصر حوثية تتحصن في مواقع جبلية مقابلة، وفق بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وتقود السعودية تحالفا ينفذ منذ عامين عمليات عسكرية في ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

ويقول التحالف إنه يستهدف إعادة حكم الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا، بينما يقول الحوثيون إن التحالف يهدف إلى تدمير البنية التحتية لليمن، ويصرون على أن هادي لم يعد رئيسا شرعيا.

وتقول تقديرات أنه منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قتل 110 على الأقل من المدنيين والعسكريين في جنوب السعودية نتيجة هجمات صاروخية واشتباكات على الحدود مع اليمن.

وفي أواخر الشهر الماضي، أقرت السعودية لأول مرة باستخدام قنابل عنقودية في اليمن.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنه منذ بدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن، قتل قرابة 7 آلاف شخص. كما يعاني المدنيون أزمات اقتصادية وصحية كبرى.

وفي سياق عرضها لوجهة نظرها ما الحرب في اليمن، تقول السعودية إن الميليشيات" تنتشر وسط تجمعات المدنيين، ما يجعل من الصعب للغاية السيطرة على الأمور.

وقال اللواء العسيري، المتحدث باسم التحالف: "عندما تحارب في مثل هذه الظروف حيث تذوب المليشيات وسط تجمعات المدنيين، يكون من الصعب للغاية السيطرة على الأمور."