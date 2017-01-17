"قريبا سنكون الأغلبية".. حملة إسرائيلية تدعو للانفصال عن الفلسطينيين

نشرت مجموعة من كبار مسؤولي الأمن الإسرائيلي السابق إعلانات لاصقة ضخمة لاعلام فلسطينية وكتابات باللغة العربية فوق أبنية في تل أبيب تحذر الإسرائيليين من مغبة عدم الانفصال الفوري عن الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية.

وتهدف الإعلانات إلى إقناع الإسرائيليين بأن حل الدولة الواحدة يعني دمار هوية إسرائيل كدولة يهودية.

وحض أعضاء الهيئة وهي مجموعة تصف نفسها بأنها غير حزبية وتتشكل من أكثر من مائتي ضابط متقاعد، على ضرورة إقامة دولة فلسطينية،

وتزامن انعقاد هذا المؤتمر مع مؤتمر باريس الذي اعتبرت إسرائيل بيانه الختامي المخفف يعد نصرا للجهود التي بذلتها الخارجية الإسرائيلية.

تقرير نوال أسعد.

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