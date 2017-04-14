"بلا قيود" مع نائب أمين جبهة العمل الاسلامي في الاردن

أكد علي أبو السكر، نائب الامين العام لجبهة العمل الاسلامي في الاردن، لبرنامج "بلا قيود" أن قرار المشاركة في الانتخابات النيابية الاخيرة كان مبنياً على قراءة الموقف السياسي للجماعة وخصوصاً أن المقاطعة السياسية للانتخابات ادت الى تغيير القانون الانتخابي وقال ان التخلي عن شعارات مثل "الاسلام هو الحل" خلال الحملة الانتخابية لا يعني التخلي عن الثوابت التي تستند اليها جبهة العمل الاسلامي التي تمثل الاخوان المسلمين في الاردن.