4تك: تقنية جديدة لحفظ الخلايا في بيئة ثلاثية الابعاد

نبدأ من التشيك حيث تعرفنا داليا حيدر على نظام شمسي منزلي صمم بالحد الأدنى من التقنيات. يعمل النظام فقط بالاعتماد على حركة الالواح المثبتة عليه بينما يتكفل خشب المنزل بحفظ الحرارة والبرودة.

محمد طه يتمكن من الحصول على تجربة فريدة لقيادة سيارة السباقات "باك مونو" في مدينة ليفربول الإنجليزية ويدعونا للاشتراك معه في هذه التجربة . خلال قيادة هذه السيارة التي تصمم من الداخل وفقا لحجم سائقها يعرفنا محمد على جوانبها التقينه وكيفية التحكم فيها.

أما أنيس القديحي يواصل جولته في جامعة ETH في زيوريخ ويكشف لنا عن تقنية جديدة يطورها باحثون لحفظ الخلايا في بيئة ثلاثية الأبعاد . تشبه تلك البيئة نظام الخلية في جسم الانسان ما يسهل مراقبتها في بيئتها الطبيعية واختبار الأدوية في مرحلة مبكرة من مراحل تطوير الدواء. يأمل الفريق البحثي بأن تساعد هذه التقنية شركات تصنيع الأدوية على تقليل اعتمادها على التجارب على الحيوانات وأيضا تقليل التكلفة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 غرينتش.