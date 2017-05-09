اردوغان يحذر من "إخلاء القدس من المسلمين"

دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، كافة المسلمين إلى زيارة مدينة القدس والمسجد الأقصى، معتبرا احتمال نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس أمرا "في غير محله مطلقا".

وقال اردوغان في خطاب ألقاه خلال مشاركته في الملتقى الدولي لأوقاف القدس الذي عقد بمدينة إسطنبول، إن "ضمان السلام والاستقرار في منطقة الشرق سيكون أمرا مستحيلا دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية "

وأردف اروغان أن " إسرائيل تتعنت في مواصلة ضرب القوانين الدولية عرض الحائط، مستمدة جرأتها من قوى مختلفة حول العالم."

وأضاف أن " الطريق الوحيد للحل هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، ضمن حدود 1967، ولهذا يجب الضغط على إسرائيل".