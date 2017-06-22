ما الذي تريدون معرفته عن ما يعرف بـ "تنظيم الدولة الاسلامية"

مصدر الصورة AFP Image caption "ابو بكر البغدادي"، قائد التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم "الدولة الاسلامية"

يواجه التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم "الدولة الاسلامية" ايامه الأخيرة في مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، التي احتلها في صيف عام 2014، ويواجه ضغطا كبيرا في "عاصمته" الرقة في سوريا.

كما انكمشت المساحات التي كان يسيطر عليها في البلدين، ولكنه تمكن من التمدد في بلدان اخرى مثل ليبيا، ناهيك عن تبنيه المسؤولية عن هجمات استهدفت مدنيين في مدن أوروبية وغيرها.

فهل هناك ما تريدون معرفته عن هذا التنظيم؟