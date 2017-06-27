ما الذي تريد أن تعرفه عن جزيرتي تيران وصنافير؟

  • 27 يونيو/ حزيران 2017
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أثار قرار الحكومة المصرية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين شمالي البحر الأحمر الى السعودية لغطا كبيرا في مصر. ما الذي تريد ان تعرفه عن هاتين الجزيرتين؟

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