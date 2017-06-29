معلومات عن ولي العهد السعودي المعزول محمد بن نايف

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أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يوم الخميس 29 حزيران / يونيو 2017 خبرا مفاده أن السلطات السعودية قيدت اقامة ولي العهد ووزير الداخلية السابق محمد بن نايف بن عبدالعزيز في قصره في مدينة جدة وانه منع من السفر، وهو خبر نفاه مسؤول سعودي لوكالة رويترز للأنباء قائلا إن الخبر لا أساس له من الصحة.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز قد جرد في الاسبوع الماضي محمد بن نايف من كل مناصبه وعين مكانه ابنه محمد بن سلمان - وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الوزراء - وليا للعهد.

ولكن تقرير النيويورك تايمز يشير الى وجود صراع داخل الأسرة السعودية المالكة حول ولاية العهد وتوجه البلاد في المستقبل.

فمن هو محمد بن نايف؟

ولد محمد بن نايف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود في مدينة جدة في الـ 30 من آب / اغسطس من عام 1959.

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وتولى محمد بن نايف مناصب عدة في النظام السعودي، منها منصبا النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية كما رأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية في المملكة.

وفي 29 نيسان / ابريل 2015، عينه الملك سلمان وليا للعهد.

ولكن في 21 حزيران / يونيو 2017، قرر الملك سلمان عزله واستبداله كولي للعهد بابنه محمد بن سلمان. وقد جرد ايضا من كل مناصبه الأخرى.

ومحمد بن نايف هو ثاني أكبر ابناء نايف بن عبدالعزيز، وله أخوان هما سعود وفهد. وأمه هي الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مسعد الجلوي المنحدرة من فرع الجلوي لآل سعود.

ووالد محمد من نايف كان واحدا ممن كان يطلق عليهم "السديريون السبعة" نسبة الى والدتهم حصة بنت احمد السديري (وهم كل من الملك فهد وووزير الدفاع وولي العهد السابق سلطان وعبدالرحمن وووزير الداخلية والنائب الأول لرئيس الوزراء السابق نايف ونائب وزير الدفاع السابق تركي والملك الحالي سلمان ووزير الداخلية السابق احمد).

درس محمد بن نايف في الولايات المتحدة، إذ انخرط في كلية لويس وكلارك، كما شارك في دورات أمنية نظمها مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي بين عامي 1985 و1988، كما تلقى تدريبا لدى وحدات مكافحة الارهاب التابعة للشرطة البريطانية بين عامي 1992 و1994.

عين محمد بن نايف في عام 1999 مساعدا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، ويعترف كثيرون له بالفضل في نجاح جهود وزارة الداخلية في مكافحة الارهاب. كما يراه كثيرون مهندس برنامج الحكومة السعودية للتصدي للارهاب.

وعمل محمد بن نايف ايضا مديرا للدفاع المدني في السعودية اثناء توليه منصب مساعد وزير الداخلية.

وفي عام 2004، رقي الى رتبة وزير، ليصبح الشخص الثاني في وزارة الداخلية.

وبعد تعيين أحمد بن عبدالعزيز وزيرا للداخلية عقب وفاة نايف بن عبدالعزيز في تموز / يوليو 2012، عين محمد بن نايف نائبا لوزير الداخلية.

وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2012، اصدر الملك الراحل عبدالله مرسوما نحى بموجبه احمد بن عبدالعزيز من منصبه وعين محمد بن نايف وزيرا للداخلية.

وفي شباط / فبراير 2014، كلف محمد بن نايف بمسؤولية النشاطات الاستخبارية السعودية في سوريا خلفا لبندر بن سلطان.

وفي 23 كانون الثاني / يناير 2015 اعلن ان الملك السعودي الحالي سلمان عين محمد بن نايف وليا لولي العهد، وفي 29 نيسان / ابريل 2015، عين وليا للعهد بدل حامل المنصب السابق مقرن بن عبدالعزيز.

ولكن محمد بن نايف نحي عن ولاية العهد في 21 حزيران / يونيو 2017، وعين بدله محمد بن سلمان كما جرد من كل مناصبه، فقد عين عبدالعزيز بن سعود وزيرا للداخلية.

ومحمد بن نايف متزوج من ابنة عمه ريمة بنت سلطان ولهما بنتان.