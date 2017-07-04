حقائق ومعلومات عن لبنان

كان لبنان منذ أمد بعيد مركزا تجاريا مهما في منطقة الشرق الأوسط، بفضل مستوى التعليم المتقدم السائد فيه تقاليده التجارية العريقة.

كما كان لبنان غالبا في قلب الصراعات في منطقة الشرق الأوسط رغم صغر مساحته، وذلك نتيجة مجاورته لسوريا واسرائيل وكذلك بسبب تركيبته الطائفية المعقدة.

فالمسلمون الشيعة والسنة والمسيحيون والدروز يشكلون اكبر الكتل السكانية في بلد كان تقليديا ومنذ عدة قرون ملاذا للاقليات التي تشعر بالاضطهاد في المنطقة بأسرها.

حقائق عن لبنان

القيادات السياسية

رئيس الدولة: ميشال عون

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس اللبناني ميشال عون

انتخب ميشال عون رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب اللبناني في تشرين الأول / أكتوبر 2016 منهيا بذلك أزمة سياسية أدت الى شغور منصب الرئاسة منذ عام 2014.

وعون هو مؤسس التيار الوطني الحر ذو الصبغة المارونية، وكان قائدا للجيش اللبناني بين عامي 1984 و1989، كما عين رئيسا لحكومة عسكرية مؤقتة في عام 1988.

وشن عون "حرب تحرير" لم تكلل بالنجاح ضد الوجود العسكري السوري في لبنان في عام 1989، واضطر للجوء الى فرنسا في عام 1990. وعندما انسحبت القوات السورية من لبنان في عام 2005، عاد عون الى البلاد ودخل في تحالف سياسي مع القوى الموالية لسوريا في لبنان.

رئيس الحكومة: سعد الحريري

مصدر الصورة Getty Images Image caption رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري

رشح الرئيس عون سعد الحريري رجل الأعمال السني لتشكيل حكومة في تشرين الثاني / نوفمبر 2016.

وكان الحريري تولى منصب رئيس الحكومة بين عامي 2009 و2011، ولكنه غادر البلاد عقب ذلك بسبب "مخاوف أمنية".

ودخل سعد الحريري عالم السياسة عقب اغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في عام 2005، وأسس حزبا سياسيا اطلق عليه اسم تيار المستقبل.

ولد سعد الحريري في السعودية في عام 1970، وقضى جزءا كبيرا من حياته هناك. ويقع مقر شركة الانشاءات التي يملكها - واسمها سعودي اوجيه - في السعودية، ويعد سعد واحدا من اثرى اثرياء لبنان.

الاعلام

مصدر الصورة Getty Images

يعد المشهد الاعلامي اللبناني متطورا ومتنوعا ونشطا، ويعكس التنوع والانقسام في المجتمع.

وكان لبنان أول بلد عربي يسمح بفتح محطات الاذاعة والتلفزيون الخاصة، التي اصبحت الآن تهيمن على المشهد الاعلامي وتبث الكثير من أكثر البرامج صراحة وجرأة في المنطقة.

كما ظهر العديد من المواقع الالكترونية الاخبارية التي اصبحت مصادر مهمة للمعلومات.

بعض المحطات الرئيسية في تاريخ لبنان

مصدر الصورة Getty Images

من 1516 الى 1918 - كان لبنان جزءا من الامبراطورية العثمانية.

1920 - عصبة الأمم تقرر وضع لبنان وسوريا تحت الانتداب الفرنسي، وفرنسا تشكل دولة لبنان الكبير من ولايات جبل لبنان وشمال لبنان وجنوب لبنان والبقاع.

1926 - مجلس الممثلين اللبناني يقر دستورا للبلاد ويقر تأسيس جمهورية لبنانية موحدة تحت الانتداب الفرنسي.

1944 - فرنسا توافق على نقل السلطة في لبنان الى الحكومة اللبنانية في الأول من كانون الثاني / يناير.

من 1975 الى 1990 - الحرب الأهلية اللبنانية.

1982 - اسرائيل تغزو لبنان وتصل الى بيروت. وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا.

1992 - عقب اول انتخابات تشهدها البلاد منذ عام 1972، رجل الأعمال الثري رفيق الحريري يصبح رئيسا للحكومة.

2000 - اسرائيل تنسحب من جنوب لبنان بعد صراع طويل مع حزب الله.

2005 - اغتيال رفيق الحريري في تفجير في بيروت، مما اشعل احتجاجات ومظاهرات مناوئة للوجود السوري وفجر أزمة سياسية.