حقائق ومعلومات اساسية عن فيتنام

تسعى فيتنام التي تعد من اسرع الاقتصادات الآسيوية نموا الى ان تصبح دولة متطورة بحلول عام 2020.

وكانت فيتنام قد توحدت في عام 1975 عندما نجحت قوات فيتنام الشمالية من السيطرة كليا على الشطر الجنوبي من البلاد.

جاء ذلك عقب ثلاثة عقود من الحرب قاتل فيها الشيوعيون المستعمرين الفرنسيين ومن ثم الفيتناميين الجنوبيين واعوانهم الأمريكيين. وجذبت الحرب الفيتنامية في مراحلها الأخيرة انتباه العالم بأسره.

وكان الأمريكيون قد شاركوا في الحرب الفيتنامية من أجل التصدي لما وصفوه بـ "تأثير احجار الدومينو" الذي كان يعنون به "سقوط" الدول في احضان الشيوعية.

معلومات اساسية

الزعامات

الرئيس: تران داي كوانغ

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انتخب تران داي كوانغ لمنصب رئيس البلاد، وهو منصب فخري، في كانون الثاني / يناير 2016.

الأمين العام للحزب الشيوعي: نوين فو ترونغ

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يتولى الحزب الشيوعي السلطة الفعلية في فيتنام، وعين الحزب نوين فو ترونغ امينا عاما له في كانون الثاني / يناير 2011، وذلك خلفا لنونغ دوك مان الذي تقاعد عقب اشغاله المنصب لعشر سنوات.

وكان نوين فو ترونغ قد تولى منصبه في فترة كانت فيتنام تعاني فيها من مشاكل اقتصادية إذ كانت تواجه تضخما ماليا وعجزا تجاريا متناميا وتدنيا في قيمة عملتها.

ولد نوين فو ترونغ في عام 1944، وكان قد تولى في السابق منصب كبير المنظرين في الحزب الشيوعي الفيتنامي. ويعد نوين فو ترونغ من ذوي الأفكار المحافظة في القيادة الفيتنامية.

رئيس الحكومة: نوين شوان فاك

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انتخب البرلمان الفيتنامي نوين شوان فاك لترؤوس الحكومة في نيسان / ابريل 2016، وذلك عقب اختياره لخلافة نوين تان دونغ من قبل مؤتمر الحزب الشيوعي الذي عقد في كانون الثاني / يناير.

وتعهد فاك البالغ من العمر 61 عاما بالتصدي للفساد وتحسين المناخ التجاري في البلاد.

وعكس سلفه الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة، ينظر الى فاك على انه رجل يميل الى العمل الجماعي وتكنوقراطي مستعد لاتباع خط الحزب الحاكم.

الاعلام

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يسيطر الحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم على كل مفاصل الاعلام في البلاد تقريبا.

فالمؤسسات الاعلامية والصحفيون يتعرضون لعقوبات اذا انتقدوا الحكومة او تطرقوا الى أي موضوع حساس. ولكن بعض الصحف والمواقع الالكترونية تتناول مع ذلك موضوع الفساد في الدوائر الرسمية.

وكان في فيتنام 41 مليون مستخدم للانترنت بنهاية عام 2013.

تسلسل زمني

محطات مهمة في تاريخ فيتنام

مصدر الصورة Getty Images Image caption قاد هو شي منه (الى اليسار) المقاومة الفيتنامية ضد الاستعمار الفرنسي في الخمسينيات

من 1859 الى 1883 - فرنسا تستعمر الهند الصينية بما فيها فيتنام.

1940 - اليابان تسيطر على الهند الصينية.

1945 - هو شي منه يعلن استقلال فيتنام ويؤسس جمهورية فيتنام الديمقراطية.

1946 - الفرنسيون يسعون الى استعادة سيطرتهم على فيتنام، واندلاع حرب مقاومة ضد الوجود الفرنسي في كل ارجاء البلاد.

1954 - تقسيم فيتنام الى كيانين شمالي وجنوبي، مما ادى الى اندلاع حرب بين الكيانين استمرت لعقدين فيما اصطلح عليه بالحرب الفيتنامية. الولايات المتحدة تتدخل لمساندة الكيان الجنوبي.

1975 - مدن الجنوب تسقط الواحدة تلو الاخرى امام تقدم قوات الفيتكونغ والقوات الشمالية، والتقدم يتكلل بالسيطرة على العاصمة الجنوبية سايغون.

1976 - اعادة توحيد فيتنام تحت اسم جمهورية فيتنام الاشتراكية، ومئات الآلاف من الفيتناميين يهربون الى الخارج عرفوا لاحقا بـ"اصحاب الزوارق".

1979 - فيتنام تغزو كمبوديا للاطاحة بنظام الخمير الحمر بقيادة بول بوت.