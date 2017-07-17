انبثقت باكستان ذات الأغلبية المسلمة إثر تقسيم شبه القارة الهندية في عام 1947، وواجهت منذ ذلك الحين سلسلة من الاضطرابات السياسية الداخلية والمواجهات الخارجية.

كانت باكستان، التي شكلت لتلبية مطالب المسلمين الهنود بدولة خاصة بهم، تتكون من شطرين، باكستان الشرقية (التي استقلت لاحقا واصبح اسمها بنغلاديش) الواقعة على خليج البنغال وتحدها كل من الهند وبورما، وباكستان الغربية التي تمتد من جبال الهملايا الى بحر العرب.

انفصلت باكستان الشرقية عن نظيرتها الغربية في عام 1971 بمساعدة الهند.

حقائق عن باكستان

القيادات السياسية

رئيس الدولة: ممنون حسين

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انتخب ممنون حسين لشغل منصب رئيس دولة باكستان - وهو منصب فخري - من قبل البرلمان في تموز / يوليو 2013.

وخلف حسين آصف علي زرداري، الذي ترك المنصب بعد قضائه فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات وكان أول رئيس منتخب ديمقراطيا ينهي فترة ولايته في تاريخ باكستان.

رئيس الحكومة: نواز شريف

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يتولى نواز شريف الآن رئاسة حكومة باكستان للمرة الثالثة. وعندما كان يترأس الحكومة للمرة الثانية، أطيح به في انقلاب عسكري قاده رئيس الأركان الجنرال بيرفيز مشرف في عام 1999، مما اضطره الى الهرب الى المنفى في السعودية.

عاد نواز من منفاه الى باكستان في عام 2008، وتولى رئاسة الحكومة لمرة ثالثة وذلك عقب فوز حزبه، حزب العصبة الاسلامية، في الانتخابات التي أجريت عام 2013.

الاعلام

مصدر الصورة Getty Images Image caption يقول ناشطون إن الصحفيين في باكستان يعيشون في خوف دائم

تعد باكستان واحدة من اخطر بلدان العالم بالنسبة للصحفيين، فقد قتل فيها في عام 2014 لوحده 14 من العاملين في قطاع الاعلام.

وتقول منظمات الدفاع عن الصحافة والاعلام إن اجهزة الاستخبارات الرسمية والمنظمات المسلحة المحظورة مسؤولة على حد سواء عن التهديدات التي يواجهها الصحفيون.

وتستغل الحكومة سلطاتها القانونية والدستورية للحد من حرية الصحافة، كما يستخدم قانون التجديف للتنكيل بالصحفيين. وأثار منتقدون مخاوف من القيود التي فرضها قانون الصحافة الذي سن عام 2015.

جدول زمني

محطات مهمة في تاريخ باكستان

1947 - تأسيس باكستان - الدولة الاسلامية المكونة من شطرين شرقي وغربي - عند نهاية الحكم الاستعماري البريطاني للهند.

1948 - اندلاع أول حرب مع الهند حول اقليم كشمير المتنازع عليه.

1971 - تحاول باكستان الشرقية الانفصال عن باكستان، مما يؤدي الى اندلاع حرب اهلية. الهند تتدخل الى جانب باكستان الشرقية التي تنفصل وتشكل دولة بنغلاديش.

1999 - رئيس أركان الجيش الجنرال بيرفيز مشرف يقود انقلابا عسكريا يطيح برئيس الحكومة نواز شريف.

2007 - اغتيال رئيسة الحكومة السابقة بينظير بوتو عندما كانت تخوض حملتها لانتخابات 2008 النيابية.

2013 - نواز شريف يصبح رئيسا للحكومة للمرة الثالثة بعد فوز حزبه في الانتخابات النيابية.