ما الذي تريدون معرفته من تفاصيل عن جزيرة الوراق جنوب القاهرة التي شهدت اشتباكات بين السكان والشرطة؟
- 17 يوليو/ تموز 2017
-
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
أدت اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن المصرية وأهالي جزيرة الوراق في النيل بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة الى مقتل شخص واحد واصابة العشرات من بينهم رجال شرطة.
ووقعت الاشتباكات لدى شروع قوات الشرطة في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من المنازل "المخالفة" بالجزيرة.