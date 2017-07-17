ما الذي تريدون معرفته من تفاصيل عن جزيرة الوراق جنوب القاهرة التي شهدت اشتباكات بين السكان والشرطة؟

مصدر الصورة Reuters Image caption مصريون يشاركون في تشييع الشخص الذي قتل في مواجهات مع الشرطة في جزيرة الوراق

أدت اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن المصرية وأهالي جزيرة الوراق في النيل بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة الى مقتل شخص واحد واصابة العشرات من بينهم رجال شرطة.

ووقعت الاشتباكات لدى شروع قوات الشرطة في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من المنازل "المخالفة" بالجزيرة.