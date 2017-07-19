سعوديون: "#من_اجل_الوطن_لا_للتجنيس"

قضايا اليوم: سعوديون يرفضون فكرة "تجنيس الاجانب" عبر هاشتاغ #من_اجل_الوطن_لا_للتجنيس، وانتشار لهاشتاغ #البوابات_لا الذي يرفض بوابات التفتيش الالكترونية.

#من_اجل_الوطن_لا_للتجنيس

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نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث ناقش المستخدمون قضية تجنيس الاجانب في المملكة.

وانتشر هاشتاغ #من_اجل_الوطن_لا_للتجنيس ليظهر في أكثر من أربعين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وعبر الهاشتاغ رفض العديد من المستخدمين تجنيس الأجانب، مع انه أمر لا يحدث عادة في طبيعة الحال في دول الخليج.

وعرض هؤلاء المستخدمون اسباب الرفض، وكتب احدهم: " أغلبهم لا يطالبون بالجنسية حبا في المملكة بل من اجل الثروة ومزاحمة المواطنين بالصحة والتعليم والوظائف كيف بعد التجنيس".

وكتب اخر: " التجنيس ضياع للوطن والقيم والعادات، التجنيس. استعمار من نوع آخر."

بينما رأى اخر ان التجنيس يتسبب في "انفجار سكاني" بداخل السعودية على حد وصفه، وكتب: "التجنيس يؤدي إلى انفجار سكاني .السعودية قبل 30 سنة عدد السكان فيها. لا يتعدى 4 مليون. والآن بسبب التجنيس 33 مليون."

#البوابات_لا

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وننتقل إلى قضية اخرى وهي قضية بوابات التفتيش الالكترونية التي وضعتها الشرطة الاسرائيلية على ابواب المسجد الأقصى.

وانتشر هاشتاغ #من_اجل_الوطن_لا_للتجنيس الذي يرفض فكرة وضع البوابات ويدعو إلى مقاطعتها، وتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في الأردن.

وظهر الهاشتاغ في أكثر من ستة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ونشر المستخدمون مقاطع فيديو وصور من محيط المسجد لاشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية والمتظاهرين.