تقارير: مقتل أردني وإصابة إسرائيلي في خرق أمني للسفارة الإسرائيلية بعمان

قٌتل أردني وأصيب إسرائيلي في شجار عنيف وقع داخل سفارة إسرائيل في العاصمة الأردنية عمان، حسب تقارير صحفية محلية.

ولم تتضح على الفور ملابسات الحادث.

غير أن وكالة عمون الإخبارية الأردنية تقول إن الشخصين تبادلا إطلاق النار.

ونقلت عن "أجهزة أمنية" تأكيدها حدوث "محاولة اختراق أمني للسفارة" الواقعة في حي الرابية الواقع في منطقة عمان الغربية.

ونقلت الوكالة عن "مصادر" قولها إن الأردني قُتل بينما حالة الإسرائيلية خطيرة، وإنه جرى نقل الاثنين الى المستشفى.

وفي رواية أخرى، تقول صحيفة الغد إن الأردني أصيب برصاصتين في منطقة الكتف، بينما طٌعن الإسرائيلي في الصدر.

وطوقت أجهزة الأمن المنطقة بالكامل، حسب الصحيفة التي قالت إن الأردني شاب في الـ ١٧.

وحسب وكالة عمون، فإنه "يجري الآن تفتيش مركبة تعود للمشتبه به على أبواب السفارة، بوجود وزير الداخلية غالب الزعبي."