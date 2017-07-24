حقائق عن أفغانستان

عانت أفغانستان، ذلك البلد الجبلي الوعر الذي يفتقر الى منفذ للبحر، لعقود من الحروب والاضطرابات بحيث تحطم اقتصادها وبنيتها التحتية بشكل كامل تقريبا واصبح العديد من سكانها لاجئين في دول أخرى.

وكان الغزو العسكري الذي قادته الولايات المتحدة لافغانستان في عام 2001 قد اطاح بحكم حركة طالبان الذي فرض على الأفغان نمطا متشددا من الاسلام منذ استيلاء الحركة على الحكم بعد الحرب الأهلية التي أعقبت طرد القوات السوفييتية التي غزت بدورها افغانستان في عام 1979.

ولكن حركة طالبان عادت بقوة الى الساحة الأفغانية مؤخرا، وهي تنفذ العديد من الهجمات على القوات الحكومية في شتى ارجاء البلاد.

ولم تفلح الحكومة المعترف بها دوليا، والتي شكلت عقب سن دستور جديد للبلاد في عام 2004، في بسط سيطرتها خارج العاصمة كابول وفي توطيد الوحدة الوطنية.

وكانت مهمة حفظ الأمن في افغانستان عقب الغزو عام 2001 مرهونة بالقوات الاجنبية التي يقودها حلف شمال الأطلسي، ولكن هذه المهمة انتهت رسميا في كانون الأول / ديسمبر 2014 واعقب ذلك تصاعد في نشاط مسلحي حركة طالبان.

حقائق

الزعامات

رئيس الدولة: أشرف غني

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يرأس أشرف غني (الى اليمين في الصورة اعلاه) حكومة وحدة وطنية بالمشاركة مع غريمه السابق - والرئيس التنفيذي الحالي - عبدالله عبدالله (الى اليسار). وكان غني تولى مهام منصبه في أيلول / سبتمبر 2014.

وخلف غني الرئيس السابق حامد كرزاي الذي رئس البلاد لـ 12 سنة عقب الاطاحة بنظام حكم حركة طالبان في عام 2001.

الاعلام

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انتشرت وسائل الاعلام، من محطات تلفزيونية خاصة وصحف بشكل خاص، انتشارا واسعا عقب الاطاحة بحكم حركة طالبان في عام 2001.

ويقدر عدد الأسر التي لها اتصال بالانترنت - جزئيا على الأقل - بحوالي 27 بالمئة. ولكن انتشار اجهزة الحاسوب ما زال صغيرا.

تسلسل زمني

مصدر الصورة Getty Images Image caption انسحبت القوات السوفيتية عقب عقد كامل من القتال ضد المقاومة الأفغانية التي كانت تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية ودول اخرى

محطات مهمة في تاريخ أفغانستان

1979 - الاتحاد السوفييتي يغزو افغانستان انتصارا لحكومة كابول الاشتراكية. وتسفر الحرب التي اندلعت اثر ذلك عن مقتل اكثر من مليون افغاني وافغانية.

1989 - انسحاب القوات السوفيتية من افغانستان بشكل كلي، مما يتيح المجال "للمجاهدين" الذين تدعمهم الولايات المتحدة وباكستان ودول عربية للاطاحة بحكومة نجيب الله الموالية لموسكو واطلاق شرارة حرب أهلية مدمرة.

1996 - حركة طالبان تسيطر كليا على العاصمة كابول وتفرض نمطا متشددا من الاسلام على البلاد.

2001 - عقب هجمات 11 أيلول / سبتمبر، الولايات المتحدة تغزو أفغانستان عسكريا، وتطيح بنظام حركة طالبان. حامد كرزاي يصبح رئيس حكومة وحدة مؤقتة.

2002 - حلف شمال الأطلسي يتولى مسؤولية فرض الأمن في افغانستان.

2004 - اجتماع "لويا جيرغا" العشائري يصدق على دستور جديد يعزز سلطات رئيس البلاد. وانتخاب حامد كرزاي رئيسا.

2014 - انتخاب اشرف غني رئيسا للبلاد، وحلف شمال الاطلسي ينهي رسميا مهماته القتالية في افغانستان ويسلم مهامه للقوات الافغانية التي تواجه عصيانا مسلحا متناميا.