ما هي التفاصيل التي تريدون معرفتها عن وضع الأقصى في القدس؟

  • 25 يوليو/ تموز 2017
مصدر الصورة AFP

عقب الخطوات الاسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالمسجد الأقصى والسماح للفلسطينيين بدخول باحته، ما هي التفاصيل التي تريدون معرفتها عن وضع الحرم القدسي الآن؟

المزيد حول هذه القصة