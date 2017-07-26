ما الذي تريدون معرفته عن التشكيلات المسلحة المختلفة الناشطة في ليبيا؟

  • 26 يوليو/ تموز 2017
مصدر الصورة Reuters

تنشط في لبيبا عدة تنظيمات وتشكيلات مسلحة تسيطر على مدن ومناطق في البلاد. فما الذي تريدون معرفته عن التشكيلات المسلحة المختلفة الناشطة في ليبيا؟

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