حسن نصر الله: نحن أمام انتصار كبير على الحدود اللبنانية السورية

مصدر الصورة AFP Image caption يقاتل حزب الله إلى جانب قوات نظام الرئيس، بشار الأسد، داخل سوريا منذ بداية النزاع المسلح في البلاد

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله عن "انتصار كبير" وشيك للجماعة في مواجهاتها مع جبهة النصرة على الحدود اللبنانية والسورية.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني "نحن أمام انتصار عسكري كبير، فقد خسر المتشددون أغلب المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في جرود عرسال".

وعبر حزب الله، المدعوم من إيران، عن استعداده لتسليم المناطق التي يسيطر عليها إلى الجيش اللبناني متى طلب منه ذلك.

ولم يشارك الجيش اللبناني في المعارك ضد جبهة النصرة، واكتفى بالدفاع عن بلدة عرسال.

وحقق حزب الله تقدما سريعا منذ شنه حملة عسكرية الجمعة بمساعدة الجيش السوري لإبعاد جبهة النصرة من المناطق الحدودية بين البلدين.

وتركزت العمليات العسكرية التي يقودها حزب الله في ضواحي بلدة عرسال اللبنانية على عناصر جبهة النصرة سابقا، أو ما كان يعرف بتنظيم القاعدة في سوريا.

ويتوقع أن تستهدف المرحلة الثانية عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

وكشف نصر الله في خطابه عن "مفاوضات جادة" بين المسؤولين اللبنانيين وجبهة النصرة حول انسحاب بقية عناصر التنظيم إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في سوريا.

وقال: "هناك جدية غير مسبوقة، ومطالب المتشددين بعيدة عن المعقول، ولابد أن توافق الدولة اللبنانية والحكومة وحزب الله على هذه المطالب".

وأدى حزب الله دورا أساسيا في النزاع الدائر بسوريا منذ 6 أعوام، وساند قوات نظام الرئيس، بشار الأسد، داخل سوريا.