نتنياهو يهدد بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس

مصدر الصورة Reuters Image caption يتهم نتنياهو قناة الجزيرة بالتحيز في تغطية النزاع الإسرائيل الفلسطيني

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس بسبب تغطيتها لأحداث الحرم القدسي.

وكتب نتنياهو على حسابه بموقع فيسبوك "تواصل قناة الجزيرة التحريض على العنف حول جبل الهيكل"، وذلك في إشارة إلى مجمع الحرم القدسي.

وأضاف: "لقد دعوت الجهات القانونية العديد من المرات إلى غلق مكتب الجزيرة في القدس. وإذا كان ذلك غير ممكن بسبب تفسير القانون، فإنني سأتكفل بالتصديق على القوانين المطلوبة لطرد الجزيرة من إسرائيل".

وتتهم إسرائيل الجزيرة بالتحيز في تغطيتها للنزاع الإسرائيل الفلسطيني.

ولم يصدر أي تعليق من شبكة الجزيرة، ورفض متحدث باسم نتنياهو التفصيل في الأمر.

واندلعت اشتباكات واضطرابات عنيفة بعد تشديد الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى، بين المصلين والقوات الإسرائيلية أسفرت عن قتلى.

ورفض المصلون دخول المجمع وأقاموا الصلاة في الشوارع لأكثر من أسبوع، منذ أن وضعت السلطات الإسرائيلية إجراءات أمنية جديدة في المجمع.

ويرى الفلسطينيون الإجراءات الأمنية خطوة من السلطات الإسرائيلية لإحكام سيطرتها على المسجد الأقصى.

ويتزامن موقف نتنياهو مع دعوة دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإغلاق الجزيرة، من بين مطالب تقدمت بها مقابل رفع الحظر الذي تفرضه على قطر.

ويسعى نتنياهو إلى تحسين علاقات إسرائيل السيئة بدول المنطقة بسبب 50 عاما من احتلالها للأراضي الفلسطينية.

ولا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية إلا مع مصر والأردن.

وتعرض نتنياهو لانتقادات من الإسرائيليين بسبب وضعه بوابات إلكترونية في مكان بهذه الحساسية، ووصف البعض خطوته بأنها غير محسوبة العواقب.

ويقود نتنياهو حاليا حكومة يمينية يعتبرها البعض الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، وكثيرا ما اتهم وسائل الإعلام بأنها تسعى لإسقاط حكومته.