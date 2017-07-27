تسلسل للتاريخ الفلسطيني منذ الحرب العالمية الأولى

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة للقدس - واحدة من اقدم المدن في العالم - التقطت في عام 1870

1917 - البريطانيون يحتلون فلسطين في الحرب العالمية الأولى بعد نجاحهم في طرد العثمانيين. وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور يصدر وعده الشهير الذي نص على أن "حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر".

1918 - انبثاق اولى المنظمات الوطنية الفلسطينية، ومنها المنتدى العربي والنادي العربي.

1920 - مؤتمر سان ريمو للقوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى يقرر منح بريطانيا حق الانتداب على فلسطين "لإعدادها لتقرير مصيرها". إندلاع مظاهرات في القدس احتجاحا على وعد بلفور وللتأكيد على الهوية الفلسطينية العربية لفلسطين.

مصدر الصورة Getty Images Image caption وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور صاحب الوعد الشهير يزور القدس

1921 - بريطانيا تعين محمد أمين الحسيني مفتيا للقدس وزعيما لعرب فلسطين. الشيخ أمين يحرض الفلسطينيين لمقاومة أي تنازلات اضافية تمنح لليهود.

1922 - وفد فلسطيني يرفض المقترح البريطاني القاضي بتشكيل مجلس تشريعي قائلا إنه من المرفوض ضم ما نص عليه وعد بلفور في مسودة الدستور المقترح للبلاد.

1929 - أعمال شغب في القدس والخليل تسفر عن مقتل 200 يهوديا تقريبا. القوات البريطانية تقتل 116 فلسطينيا اثناء محاولتها اخماد أعمال الشغب في القدس.

1930 - لجنة ملكية بريطانية ووثيقة حكومية توصيان بتحديد هجرة اليهود الى فلسطين.

من 1930 الى 1935 - منظمة الكف الأسود التي يقودها الشيخ عزالدين القسام تشن حملة مسلحة ضد الوجود اليهودي والانتداب البريطاني.

1935 - القيادة الفلسطينية تقبل بالمقترح الذي طرحه المندوب السامي البريطاني لتشكيل مجلس تشريعي، ولكن مجلس العموم البريطاني في لندن يرفض المقترح في السنة التالية.

من 1936 الى 1939 - اندلاع ثورة فلسطينية بدأت باضراب عام في يافا. سلطة الانتداب البريطاني تفرض الاحكام العرفية وتحل الهيئة الفلسطينية العليا التي يرأسها المفتي أمين الحسيني. مقتل أكثر من 5 آلاف فلسطيني واصابة 15 الفا بجروح على ايدي القوات البريطانية. أمين الحسيني يفر الى سوريا (الخاضعة آنذاك للانتداب الفرنسي) لتفادي اعتقاله.

1947 - الأمم المتحدة توصي بتقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية وباخضاع مدينة القدس والمناطق المحيطة بها لسيطرة دولية، وذلك عقب اعلان بريطانيا انهاء انتدابها. واللجنة العربية العليا ترفض قرار التقسيم.

ولادة دولة اسرائيل

1948 - اسرائيل تعلن استقلالها بعد انتهاء الانتداب البريطاني. الجيوش العربية تخفق في دحر اسرائيل عقب الانسحاب البريطاني. الاردن يحتل الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومصر تحتل قطاع غزة بينما تسيطر اسرائيل على بقية فلسطين بما فيها القدس الغربية. ثلاثة أرباع المليون فلسطيني على الأقل يطردون او يهربون من ديارهم. تأسيس وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) من أجل الاستجابة لحاجات اللاجئين الصحية والتعليمية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أجبر العديد من الفلسطينيين على ترك ديارهم أو هربوا منها بعد الحرب التي أعقبت استقلال اسرائيل

من 1949 الى الخمسينيات - الفدائيون الفلسطينيون يشنون هجمات على اسرائيل من قواعدهم في مصر وقطاع غزة بتشجيع مصري. الهجمات تتصاعد بعد نجاح الضباط القوميون في الاطاحة بالنظام الملكي في مصر في عام 1952.

من 1956 الى 1957 - اسرائيل تتواطأ مع بريطانيا وفرنسا لغزو مصر عقب تأميم قناة السويس، لأسباب منها ايقاف الهجمات التي كان ينفذها الفدائيون. استقدام قوة دولية في سيناء وغزة تنجح الى حد كبير في الحد من الهجمات الفدائية على اسرائيل.

1959 - ياسر عرفات يؤسس حركة فتح المسلحة في مصر لمهاجمة أهداف في اسرائيل.

1964 - جامعة الدول العربية تعلن عن تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني تحت قيادة أحمد الشقيري.

مصدر الصورة Getty Images Image caption مسجد عثماني في نابلس بالضفة الغربية

1967 - حرب حزيران / يونيو التي دامت ستة أيام تمكنت اسرائيل فيها من احتلال القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية. تأسيس مستوطنات يهودية في كل هذه الاراضي المحتلة في السنوات التالية بموافقة الحكومة الاسرائيلية.

1969 - ياسر عرفات يتولى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عقب اشتباكات اندلعت بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية في الاردن في عام 1968، ويؤكد استقلال المنظمة عن السيطرة المصرية.

1970 - زيادة نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية في الاردن تؤدي الى اشتباكات مع القوات الأردنية في "أيلول الأسود"، مما أدى الى انتقال منظمة التحرير الفلسطينية الى جنوب لبنان.

السبعينيات والثمانينيات - منظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من الفصائل الفلسطينية تتبنى اسلوبي خطف الطائرات وشن الهجمات على العسكريين والمدنيين والمسؤولين الاسرائيليين داخل اسرائيل وخارجها للترويج للقضية الفلسطينية.

1972 - تنظيم "أيلول الأسود" يختطف الفريق الأولمبي الاسرائيلي المشارك في دورة ميونيخ. مقتل اثنين من الرياضيين الاسرائيليين اثناء العملية، ومقتل 9 آخرين عندما حاولت القوات الألمانية تحريرهم. اسرائيل تشن سلسلة من عمليات الاغتيال الانتقامية منها عملية اغتيال قادة فلسطينيين في بيروت.

1973 - اسرائيل تغير على قواعد لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت والجنوب اللبناني قبل وخلال حرب تشرين الاول / أكتوبر.

1974 - (نيسان / أبريل - أيار / مايو) الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - القيادة العامة تشنان هجمات على اهداف في شمالي اسرائيل تسفر عن مقتل 43 مدنيا منهم العديد من الاطفال في حي سكني في كريات شمونة ومدرسة في معلوت.

1974 - (حزيران / يونيو) بعد حرب تشرين الأول / أكتوبر، منظمة التحرير الفلسطينية تتبنى برنامجا ذا 10 نقاط يسمح بالتوصل الى حلول وسط مع اسرائيل بهدف اعادة السيطرة الفلسطينية على كل ارض فلسطين التاريخية. عدد من الفصائل المتشددة تنشق عن منظمة التحرير الفلسطينية وتشكل "جبهة الرفض" وتصعد هجماتها على العسكريين والمدنيين الاسرائيلييين.

الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية

1974 - (تشرين الأول / أكتوبر) جامعة الدول العربية تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، وتقبلها عضوا كاملا في الجامعة.

1974 - (تشرين الثاني / نوفمبر) ياسر عرفات يصبح أول زعيم بدون دولة يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

1975 - الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني (التي كانت تحسب على معسكر الرفض) بالتعاون مع جماعة ألمانية يسارية تختطف طائرة ركاب فرنسية كانت متوجهة من اسرائيل الى فرنسا وتغير مسارها الى مطار عينتيبة في أوغندا. وقوات خاصة اسرائيلية تنجح في تحرير معظم الركاب وطاقم الطائرة وتقتل المختطفين.

1977 - (أيار / مايو) حزب ليكود اليميني الاسرائيلي يحقق فوزا مفاجئا في الانتخابات العامة ويشجع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

1978 - (آذار / مارس) هجوم شنه مسلحون فلسطينيون يسفر عن مقتل 38 اسرائيليا على أحد الطرق الساحلية في اسرائيل. اسرائيل تشن أول تعرض كبير لها في الجنوب اللبناني وتجبر منظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من الفصائل الفلسطينية على مغادرة المنطقة.

1978 - (أيلول / سبتمبر) اسرائيل تتعهد بتوسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي نصت عليه اتفاقات كامب ديفيد للسلام بينها وبين مصر.

1982 - (حزيران / يونيو) اسرائيل تغزو لبنان ثانية لطرد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت وذلك عقب محاولة الاغتيال التي استهدف فيها فصيل فلسطيني السفير الاسرائيلي في لندن.

منظمة التحرير الفلسطينية تغادر لبنان

1982 - (أيلول / سبتمبر) حلفاء اسرائيل اللبنانيون يقترفون مجزرة صبرا وشاتيلا في بيروت التي راح ضحيتها مئات اللاجئين الفلسطينيين. قيادة منظمة التحرير الفلسطينية تنتقل الى تونس بعد حصار اسرائيل لبيروت واقتحامها، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية تبقى هناك حتى انتقالها الى غزة في عام 1994.

1985 - (تشرين الأول / أكتوبر) الطيران الحربي الاسرائيلي يغير على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، وذلك عقب هجوم على سفينة نزهة نفذته جبهة التحرير الفلسطينية المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية والذي اسفر عن مقتل 3 سائحين اسرائيليين. وكان مسلحو الجبهة المذكورة يطالبون باطلاق سراح 50 فلسطينيا كانوا يقبعون في السجون الاسرائيلية.

1987 - (كانون الأول / ديسمبر) اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في الاراضي الفلسطينية المحتلة. جماعة الاخوان المسلمين في قطاع غزة تؤسس حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، التي تتبنى سبيل العنف ضد اسرائيل.

1988 - الأردن يتنازل رسميا عن مطالبته بالضفة الغربية لمنظمة التحرير الفلسطينية. المجلس الوطني الفلسطيني يعلن في اجتماع في الجزائر قيام دولة فلسطين.

1990 - منظمة التحرير الفلسطينية تساند خطوة العراق في ضم الكويت. الكويت تقطع علاقاتها بالمنظمة وتطرد نحو 400 الف من الفلسطينيين المقيمين فيها.

1991 - (تشرين الأول / أكتوبر) ممثلون فلسطينيون واسرائيليون يجتمعون وجها لوجه للمرة الأولى منذ عام 1949 في مدريد برعاية أمريكية سوفيتية.

1992 - حكومة اسحق رابين العمالية الاسرائيلية تتعهد بوقف النشاط الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتشرع في مفاوضات سرية مع منظمة التحرير الفلسطينية.

1993 - (أيلول / سبتمبر) اسحق رابين وياسر عرفات يوقعان على اعلان أوسلو الذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني وانهاء الانتفاضة الأولى. ولكن اعمال العنف التي تنفذها الفصائل الرافضة لأوسلو تتواصل.

1994 - (شباط / فبراير) اليهودي المتطرف باروخ غولدشتاين المنتمي لحركة (كاخ) يقتل 29 مصليا فلسطينيا في الحرم الابراهيمي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

السعي نحو الحكم الذاتي

1992 - (أيار / مايو الى تموز / يوليو) اسرائيل تنسحب من معظم قطاع غزة ومن مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة. ياسر عرفات ومسؤولو منظمة التحرير الفلسطينية يعودون الى أرض فلسطين من تونس ويؤسسون السلطة الوطنية الفلسطينية.

1992 - (كانون الأول / ديسمبر) منح جائزة نوبل للسلام مشاركة لياسر عرفات واسحق رابين ووزير الخارجية الاسرائيلي آنذاك شمعون بيرس.

1995 - التوصل الى اتفاق مرحلي بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل وضع اسس نقل المزيد من السلطات والأراضي للسلطة. أصبح ذلك الاتفاق أساس ميثاق الخليل لعام 1997 ومذكرة واي ريفر لعام 1998 و"خارطة الطريق" الدولية لعام 2003.

2000 و2001 - انهيار المفاوضات بين رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات نتيجة خلافات حول توقيتات ومديات الانسحاب الاسرائيلي المقترح من الضفة الغربية. اندلاع احتجاجات في الأراضي المحتلة إثر زيارة وزير الدفاع الاسرائيلي أريئيل شارون الى باحة المسجد الأقصى سرعان ما تطورت الى انتفاضة فلسطينية ثانية اطلق عليها اسم "انتفاضة الأقصى".

2001 - (كانون الأول / ديسمبر) القوات الاسرائيلية تحاصر رام الله بعد سلسلة من الهجمات التي نفذها فلسطينيون داخل اسرائيل مما يجعل ياسر عرفات سجينا داخل مقره.

إقامة جدار الفصل

2002 - (آذار / مارس) الجيش الاسرائيلي يشن عملية عسكرية (اطلق عليها اسم الدرع الواقي) في الضفة الغربية المحتلة، ويشرع في تشييد حاجز لمنع المسلحين الفلسطينيين من دخول اسرائيل. ولكن مسار الجدار أصبح مثيرا للجدل خصوصا وانه لم يتبع خط وقف اطلاق النار لعام 1967 وضم في كثير من الحالات اراضي فلسطينية الى اسرائيل.

2002 - (آذار / مارس) القمة العربية المنعقدة في بيروت تطرح مبادرة سلام تعترف بموجبها الدول العربية باسرائيل مقابل انسحاب الأخيرة من كل الأراضي التي احتلتها عام 1967 واعترافها بدولة فلسسطينية عاصمتها القدس الشرقية وموافقتها على "حل عادل" لمسألة اللاجئين، وهي المبادرة التي اصبحت تعرف "بالمبادرة العربية".

2003 - (آذار / مارس) ياسر عرفات يعين محمود عباس رئيسا لوزراء السلطة الوطنية الفلسطينية ويكلفه بقيادة عملية التفاوض مع اسرائيل والولايات المتحدة اللتين ترفضان التعامل مع عرفات.

2003 - (أيار / مايو) رئيس الحكومة الاسرائيلية أريئيل شارون يقول إن احتلال الأراضي الفلسطينية لا يمكن ان يستمر الى ما لا نهاية.

2003 - (حزيران / يونيو) جامعة الدول العربية تعرب في اجتماع عقدته في القاهرة عن قبولها "بخارطة الطريق" التي طرحتها الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقبلتها السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل، والتي تدعو الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة والى تجميد الاستيطان في الضفة الغربية.

2003 - (أيلول / سبتمبر) محمود عباس يستقيل من منصب رئيس الوزراء نتيجة ما وصفه "بالتعنت الاسرائيلي والأمريكي والمعارضة الفلسطينية لحكومته". وتعيين أحمد قريع خلفا له.

مصدر الصورة Getty Images Image caption اغتالت اسرائيل زعيم حركة حماس احمد ياسين في 2004

2004 - (آذار / مارس) القوات الاسرائيلية تغتال أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس وقائدها، في غزة، وتغتال في الشهر التالي خلفه عبدالعزيز الرنتيسي.

2004 - (تموز / يوليو) محكمة العدل الدولية تصدر قرارا استشاريا غير ملزم يقول إن جدار الفصل الاسرائيلي ينتهك القانون الدولي ويجب ازالته.

2004 - (تشرين الثاني / نوفمبر) ياسر عرفات يفارق الحياة في مستشفى فرنسي نقل اليه في تشرين الأول / أكتوبر السابق للعلاج.

2005 - (كانون الثاني / يناير) انتخاب محمود عباس لخلافة عرفات رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية.

2005 - (أيلول / سبتمبر) اسرائيل تسحب قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة بالكامل، ولكنها تحتفظ بالسيطرة على مجال القطاع الجوي وموانئه ومعابره الحدودية.

فوز انتخابي لحماس

2006 - (آذار / مارس) حركة المقاومة الاسلامية حماس تفوز في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي اجريت في كانون الثاني / يناير، والقيادي في الحركة اسماعيل هنية يشكل حكومة فلسطينية جديدة. اندلاع صراع حول السلطة بين حماس وحركة فتح. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجمد المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين، واسرائيل تعلق عمليات تحويل عوائد الضرائب الى السلطة الوطنية الفلسطينية لرفض حماس الاعتراف بوجود اسرائيل ورفضها التخلي عن العنف ورفضها التقيد باتفاقات السلام السابقة.

2006 - (حزيران / يونيو) مسلحو حماس في غزة يأسرون العسكري الاسرائيلي جلعاد شاليط قرب أحد المعابر ويحتفظون به رهينة لخمس سنوات تقريبا مطالبين باطلاق سراح سجناء فلسطينيين. اندلاع مواجهات كبيرة بين مسلحي حماس والقوات الاسرائيلية في قطاع غزة، واسرائيل تفرض قيودا على القطاع.

2006 - (أيلول / سبتمبر) اندلاع اشتباكات في قطاع غزة بين مؤيدي حركة فتح من جهة ومؤيدي حركة حماس من جهة أخرى. دول عربية وفصائل فلسطينية تسعى للتوسط بين الجانبين من أجل تجنيب الفلسطينيين حربا أهلية.

2007 - (آذار / مارس) حركتا فتح وحماس تشكلان حكومة وحدة وطنية لوضع حد للاشتباكات المتقطعة التي كان يشهدها قطاع غزة لشهور.

2007 - (حزيران / يونيو) انهيار حكومة الوحدة الوطنية. حركة حماس تطرد حركة فتح من قطاع غزة وتعزز قبضتها على القطاع. اسرائيل تشدد حصارها على غزة بعد تصاعد وتيرة اطلاق الصواريخ من القطاع على أهداف اسرائيلية. مصر تغلق حدودها مع القطاع. محمود عباس يعين سلام فياض رئيسا للوزراء، ولكن حركة حماس لا تعترف به. بروز حكومتين متنافستين في قطاع غزة والضفة الغربية، والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تستأنفان المساعدات لحكومة فياض.

2007 - (تشرين الثاني / نوفمبر) "حل الدولتين" كأساس للمفاوضات المستقبلية بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل يعتمد للمرة الأولى في مؤتمر عقد في أنابوليس في الولايات المتحدة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تحاصر اسرائيل ومصر قطاع غزة منذ سنوات عدة

2008 - (آذار / مارس) جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس تنطلق في اليمن، ولكن جولة المحادثات التالية في القاهرة تتعرقل نتيجة اعتراض حماس على قيام فتح باعتقال ناشطيها في الضفة الغربية.

2008 - (تشرين الثاني / نوفمبر) اسرائيل تشن هجوما على غزة تعتبره حركة حماس انتهاكا لاتفاق وقف اطلاق النار وترد عليه باطلاق صواريخ على اسرائيل.

2008 - (كانون الأول / ديسمبر) اسرائيل تشن عملية عسكرية على قطاع غزة اطلقت عليها اسم (الرصاص المصبوب) تستغرق شهرا كاملا وتهدف الى منع حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية من اطلاق الصواريخ على اسرائيل.

2010 - (شباط / فبراير) استئناف مفاوضات المصالحة بين فتح وحماس. واستئناف مفاوضات السلام المباشرة بين اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن هذه المفاوضات تنهار نتيجة الخلاف حول المستوطنات.

2010 - (أيار / مايو) مقتل 9 من الناشطين الأتراك عندما اعترضت القوات الاسرائيلية سفنا كانوا على متنها كانت تحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

2011 - (نيسان / أبريل وأيار / مايو) حركتا فتح وحماس تتفقان في القاهرة على إعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات جديدة، ولكن هذا الاتفاق لم يجد طريقه للتنفيذ العملي.

مسعى عضوية الأمم المتحدة

2011 - السلطة الوطنية الفلسطينية تشرع في حملة تهدف الى الحصول على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وذلك لجذب الانتباه الى انهيار المفاوضات مع اسرائيل. المحاولة تفشل، ولكن منظمة التعليم والثقافة والعلوم التابعة للمنظمة الدولية (اليونسكو) تقبل عضوية فلسطين فيها في تشرين الأول / أكتوبر).

2012 - (أيار / مايو) بعد مفاوضات تمهيدية أجريت في قطر، حركتا حماس وفتح توقعان على اتفاق في القاهرة تعهدتا بموجبه بمواصلة المقاومة السلمية للاحتلال الاسرائيلي سعيا نحو تحقيق هدف اقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967.

2012 - (تشرين الأول / أكتوبر) اجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية لا تحصل حركة فتح فيها الا على خمسي المقاعد. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 55 في المئة. ولم تفز القوائم التي ترأسها مرشحون من فتح الا بـ 4 من 11 من المدن الفلسطينية الرئيسية، بينما استحوذ مستقلون ويساريون على خمس هذه المدن. أما حركة حماس، فقد قاطعت الانتخابات ولم تسمح باجرائها في قطاع غزة.

2012 - (تشرين الثاني / نوفمبر) الأمم المتحدة ترفع مستوى تمثيل فلسطين الى "دولة مراقبة غير عضو" في المنظمة الدولية، مما يسمح لها بالمشاركة في مناقشات الجمعية العامة ويسهل عليها الانضمام في وكالات الأمم المتحدة المختلفة.

2012 - (كانون الأول / ديسمبر) حركة فتح تسمح لحركة حماس باقامة مظاهرة في الضفة الغربية للاحتفال برفع مستوى تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة، وحماس ترد بالسماح لفتح باقامة مظاهرة مماثلة في غزة في الشهر التالي.

2013 - (نيسان / أبريل) استقالة رئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية سلام فياض بعد خلاف طويل الأمد مع رئيس السلطة محمود عباس. تعيين رامي الحمدالله رئيسا للوزراء في أيار / مايو.

2013 - وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يتوسط لبدء سلسلة من اللقاءات بين الفلسطينيين والاسرائيليين بهدف التوصل الى اتفاق اطار للسلام بحلول نيسان / ابريل 2014، ولكن المسؤولين الفلسطينيين يقولون إن اصرار اسرائيل على مواصلة الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة يقوض أي تقدم. اسرائيل تتهم الفلسطينيين بالتحريض على العنف.

2013 - (تموز / يوليو) سقوط حكومة الرئيس محمد مرسي في مصر تقضي على آمال الفلسطينيين في رفع الحصار عن قطاع غزة. مصر تعلق وساطتها في مفاوضات المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

2013 - (كانون الأول / ديسمبر) إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية والأردن توقع على اتفاق للمياه يهدف الى معالجة جفاف البحر الميت وذلك عن طريق مد خطوط أنابيب لنقل المياه من محطة لتحلية المياه على البحر الأحمر.

2014 - (آذار / مارس) مصر تحظر نشاطات حركة حماس وتصادر أصولها بدعوى علاقتها بجماعة الاخوان المسلمين المصرية المحظورة.

2014 - (نيسان / أبريل) حركتا فتح وحماس تتفقان على تشكيل حكومة وحدة وطنية على ان تتولى السلطة في حزيران / يونيو، ولكن فتح تشتكي بأن حكومة حماس ما زالت تتولى مقاليد الحكم في قطاع غزة.

2014 - (حزيران / يونيو) اسرائيل ترد على اختطاف وقتل 3 شبان يهود في الضفة الغربية المحتلة باعتقال العديد من ناشطي حركة حماس. وناشطو حماس يردون على ذلك وقتل يافع فلسطيني من جانب متطرفين يهود باطلاق صواريخ من غزة على اسرائيل.

2014 - (تموز / يوليو الى آب / أغسطس) اسرائيل ترد على الهجمات التي يشنها مسلحون من غزة بحملة عسكرية برية وجوية تهدف الى القضاء على منصات اطلاق الصواريخ والانفاق. الاشتباكات بين الطرفين تنتهي باتفاق لوقف اطلاق النار بوساطة مصرية في أغسطس / آب.

2014 - (كانون الأول / ديسمبر) وزير الدولة الفلسطيني زياد ابو عين يلقى حتفه في صدام مع القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية.

2015 - (أيار / مايو) الفاتيكان يعلن رسميا أنه سيعترف بدولة فلسطين.