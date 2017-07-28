قصة لاجئ عراقي كفيف يتخرج من جامعة كامبريدج بتفوق

تخرج ألان الاجئ العراقي المسلم الكفيف من جامعة كامبريدج ببريطانيا ، وهي واحدة من أعرق الجامعات في العالم، بشهادة في الحقوق من الدرجة الأولى.
ولد بعمى كلي في بغداد لكنه خضع لجراحة في بريطانيا أعادت له بعضا من نظره.
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تخرج ألان الاجئ العراقي المسلم الكفيف من جامعة كامبريدج ببريطانيا ، وهي واحدة من أعرق الجامعات في العالم، بشهادة في الحقوق من الدرجة الأولى.
ولد بعمى كلي في بغداد لكنه خضع لجراحة في بريطانيا أعادت له بعضا من نظره.