قصة لاجئ عراقي كفيف يتخرج من جامعة كامبريدج بتفوق
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

قصة لاجئ عراقي كفيف يتخرج من جامعة كامبريدج بتفوق

  • 28 يوليو/ تموز 2017

تخرج ألان الاجئ العراقي المسلم الكفيف من جامعة كامبريدج ببريطانيا ، وهي واحدة من أعرق الجامعات في العالم، بشهادة في الحقوق من الدرجة الأولى.

ولد بعمى كلي في بغداد لكنه خضع لجراحة في بريطانيا أعادت له بعضا من نظره.