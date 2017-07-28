الطفل الذي جند للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية

انفصل عماد الذي يبلغ 12 عاما عن عائلته وغسل دماغه وتم تجنيده للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية
أصيب بشظايا وجروح ناجمة عن طلقات نارية
و بعد استعادة الموصل، وجدت القوات العراقية عماد ونشرت صورته على الانترنت ليعود إلى أهله
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انفصل عماد الذي يبلغ 12 عاما عن عائلته وغسل دماغه وتم تجنيده للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية
أصيب بشظايا وجروح ناجمة عن طلقات نارية
و بعد استعادة الموصل، وجدت القوات العراقية عماد ونشرت صورته على الانترنت ليعود إلى أهله