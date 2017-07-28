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الطفل الذي جند للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية

  • 28 يوليو/ تموز 2017

انفصل عماد الذي يبلغ 12 عاما عن عائلته وغسل دماغه وتم تجنيده للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية

أصيب بشظايا وجروح ناجمة عن طلقات نارية

و بعد استعادة الموصل، وجدت القوات العراقية عماد ونشرت صورته على الانترنت ليعود إلى أهله

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