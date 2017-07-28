سيئ الحظ: تحطمت سيارته الفيراري بعد دقائق من شرائها

أشترى شخص في أنكلترا سيارة فيراري سكوديا 430 و حطمها بعد شرائها مباشرة.

انحرفت السيارة عن الطريق السريع في منطقة جنوب يوركشر بانكلترا ثم بدأت بالإشتعال.