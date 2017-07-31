ما الذي تريدون معرفته عن الناشطات الحقوقيات السعوديات؟
- 31 يوليو/ تموز 2017
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أفادت الأنباء الواردة من السعودية بأن السلطات أطلقت سراح الناشطة في مجال حقوق المرأة مريم العتيبي، بعد مرور أكثر من مئة يوم على اعتقالها.
ووصف بعض النشطاء إطلاق سراح العتيبي دون حضور ولي أمر لها "بالخطوة المهمة".
وكانت العتيبي قد اعتقلت بعد مغادرتها منزل والدها، "سعيا إلى بدء حياة مستقلة".