ما الذي تريدون معرفته عن الناشطات الحقوقيات السعوديات؟

مصدر الصورة AFP Image caption الناشطة الحقوقية السعودية منال الشريف تلوح بعلامة النصر اثناء قيادتها سيارتها في دبي، في صورة التقطت في 22 تشرين الأول / أكتوبر 2013، وذلك تضامنا مع نسوة سعوديات كن يعتزمن قيادة سياراتهن في المملكة في الـ 26 من الشهر نفسه تحديا للسلطات السعودية.

أفادت الأنباء الواردة من السعودية بأن السلطات أطلقت سراح الناشطة في مجال حقوق المرأة مريم العتيبي، بعد مرور أكثر من مئة يوم على اعتقالها.

ووصف بعض النشطاء إطلاق سراح العتيبي دون حضور ولي أمر لها "بالخطوة المهمة".

وكانت العتيبي قد اعتقلت بعد مغادرتها منزل والدها، "سعيا إلى بدء حياة مستقلة".