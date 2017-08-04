شرطي ينجو من حادث بمعجزة
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شرطي ينجو من حادث بمعجزة

  • 4 أغسطس/ آب 2017

صدمت سيارة مسرعة يقودها سائق مخمور رجل شرطة في تكساس وألقت به على بعد أمتار من سيارة متوقفة كان يجري فحص روتيني عليها.