قصة تحول كيرلس المصري إلى كارلا الألمانية

مازالت كارلا مسعود تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حتى بعد تغيير جنسها من كيرلس إلى كارلا.

نشرت علي فيسبوك مؤخراً تجربتها مع من أصبح حاليا زوجها وكان رد الفعل عاصفا.