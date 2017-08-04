من كيرلس المصري إلى كارلا الألمانية قصة تحول جنسي
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قصة تحول كيرلس المصري إلى كارلا الألمانية

  • 4 أغسطس/ آب 2017

مازالت كارلا مسعود تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حتى بعد تغيير جنسها من كيرلس إلى كارلا.

نشرت علي فيسبوك مؤخراً تجربتها مع من أصبح حاليا زوجها وكان رد الفعل عاصفا.

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