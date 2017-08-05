في الحلقة الجديدة من عالم الكتب، لقاء مع الكاتب العراقي سعد محمد رحيم ونقاش حول روايته

"مقتل بائع الكتب" التي وصلت للقائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2017، تقع أحداث الرواية في مدينة بعقوبة وتتناول التغيرات التي شهدها العراق في العقود الأربعة الماضية من خلال شخصية فالفنان محمود المرزوق، أحد نشطاء اليسار في السبعينيات الذي فر إلى فرنسا وتشيكوسلوفاكيا بعد خروجه من السجن ليعود إلى العراق بعد الاحتلال الأميركي، ويلقى مصرعه في ظروف غامضة بأحد شوارع بعقوبة.

"عالم الكتب" برنامج أسبوعي يعده ويقدمه عمر عبد الرازق ، يأتيكم السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش. ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا