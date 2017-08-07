إعلان عن وظائف في بي بي سي العربية

  • 7 أغسطس/ آب 2017

وظائف شاغرة:

تعلن بي بي سي العربية عن الوظائف الآتية:

صحافيون للعمل في مكتب بي بي سي بالقاهرة (Broadcast Journalist)

للاطلاع وتقديم الطلبات يرجى اضغط هنا الضغط هنا

http://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Broadcast-Journalist-BBC-Arabic/23178

آخر موعد لإرسال الطلبات 21 أغسطس 2017