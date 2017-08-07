إعلان عن وظائف في بي بي سي العربية
- 7 أغسطس/ آب 2017
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وظائف شاغرة:
تعلن بي بي سي العربية عن الوظائف الآتية:
صحافيون للعمل في مكتب بي بي سي بالقاهرة (Broadcast Journalist)
للاطلاع وتقديم الطلبات يرجى اضغط هنا الضغط هنا
http://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Broadcast-Journalist-BBC-Arabic/23178
آخر موعد لإرسال الطلبات 21 أغسطس 2017