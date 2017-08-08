"دكتور كبدة" مطعم مصري يحاكي "غرفة العمليات"

في مدينة دمنهور بدلتا مصر، افتتح مجموعة من الشباب والشابات مطعم كبدة جديدا اختاروا له فكرة جديدة إذ سموه "دكتور كبدة" واختاروا ملابس الأطباء لكل العاملين فيه وكأنهم في مستشفى.