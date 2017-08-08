"دكتور كبدة" مطعم مصري يحاكي "غرفة العمليات"

  • 8 أغسطس/ آب 2017

في مدينة دمنهور بدلتا مصر، افتتح مجموعة من الشباب والشابات مطعم كبدة جديدا اختاروا له فكرة جديدة إذ سموه "دكتور كبدة" واختاروا ملابس الأطباء لكل العاملين فيه وكأنهم في مستشفى.

  • مطعم دكتور كبدة Reuters

    في مدينة دمنهور في شمال مصر افتتح مجموعة من الشباب مطعما للكبدة يتميز بزي العاملين الذي يماثل زي الأطباء

  • مطعم دكتور كبدة Reuters

    بعض الأدوات التي يستخدمها العاملون في مطعم دكتور كبدة في مدينة دمنهور بمصر

  • مطعم دكتور كبدة Reuters

    الكبدة التي تقدم للزبائن تعد وتتبل قبل قليها على النار

  • مطعم دكتور كبدة Reuters

    المطعم يتميز بتوحيد الزي الذي يلبسه جميع العاملين فيه بما في ذلك غطاء الرأس مثل الأطباء

  • مطعم دكتور كبدة Reuters

    في المطعم عدة فرق من الشباب والشابات ويقسم العمل بينهم

  • مطعم دكتور كبدة Reuters

    في المطعم أيضا أماكن لمن يريدون تناول الكبدة فيه من الأفراد والأسر

  • مطعم دكتور كبدة Reuters

    بعض الناس يحبون تناول الكبدة المحمرة في ساندويتشات

  • مطعم دكتور كبدة Reuters

    في المطعم قسم لبيع الكبدة لمن يحبون أخذها معهم لتناولها في منازلهم

  • مطعم دكتور كبدة Reuters

    المطعم يتميز باسمه الذي يعد فريدا من نوعه

  • مطعم دكتور كبدة Reuters

    ربما يكون الاسم المختار للمطعم هو الذي أوحى للعاملين فيه بالزي الذي يلبسونه

  • مطعم دكتور كبدة Reuters

    المطعم يستخدم كبدة الأبقار فيما يقدمه

  • مطعم دكتور كبدة Reuters

    المطعم يقدم أشياء جانبية مثل البطاطا (البطاطس) المحمرة مع الكبدة

  • مطعم دكتور كبدة Reuters

    المطعم يقدم أيضا شطائر "ساندوتشات" كبدة للراغبين من الزبائن

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