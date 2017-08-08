"دكتور كبدة" مطعم مصري يحاكي "غرفة العمليات"
في مدينة دمنهور بدلتا مصر، افتتح مجموعة من الشباب والشابات مطعم كبدة جديدا اختاروا له فكرة جديدة إذ سموه "دكتور كبدة" واختاروا ملابس الأطباء لكل العاملين فيه وكأنهم في مستشفى.
-
Reuters
في مدينة دمنهور في شمال مصر افتتح مجموعة من الشباب مطعما للكبدة يتميز بزي العاملين الذي يماثل زي الأطباء
-
Reuters
بعض الأدوات التي يستخدمها العاملون في مطعم دكتور كبدة في مدينة دمنهور بمصر
-
Reuters
الكبدة التي تقدم للزبائن تعد وتتبل قبل قليها على النار
-
Reuters
المطعم يتميز بتوحيد الزي الذي يلبسه جميع العاملين فيه بما في ذلك غطاء الرأس مثل الأطباء
-
Reuters
في المطعم عدة فرق من الشباب والشابات ويقسم العمل بينهم
-
Reuters
في المطعم أيضا أماكن لمن يريدون تناول الكبدة فيه من الأفراد والأسر
-
Reuters
بعض الناس يحبون تناول الكبدة المحمرة في ساندويتشات
-
Reuters
في المطعم قسم لبيع الكبدة لمن يحبون أخذها معهم لتناولها في منازلهم
-
Reuters
المطعم يتميز باسمه الذي يعد فريدا من نوعه
-
Reuters
ربما يكون الاسم المختار للمطعم هو الذي أوحى للعاملين فيه بالزي الذي يلبسونه
-
Reuters
المطعم يستخدم كبدة الأبقار فيما يقدمه
-
Reuters
المطعم يقدم أشياء جانبية مثل البطاطا (البطاطس) المحمرة مع الكبدة
-
Reuters
المطعم يقدم أيضا شطائر "ساندوتشات" كبدة للراغبين من الزبائن
معرض الصور
"دكتور كبدة" مطعم مصري يحاكي "غرفة العمليات"
- 8 أغسطس/ آب 2017
بالصور: مسيرة بلفاست للمثليين
- 6 أغسطس/ آب 2017
"الجانب المشرق" بعدسات القراء
- 4 أغسطس/ آب 2017