ما الذي تريدون معرفته عن اليمين المتطرف في الولايات المتحدة؟

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يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات بسبب تصريحاته حول أحداث عنف وقعت في مسيرة ليمينيين متطرفين.

وقد قتلت امرأة وجرح 19 شخصا حين صدمت سيارة حشدا يشارك في مسيرة مضادة لمسيرة لليمين المتطرف في مدينة شارلوتسفيل في ولاية فرجينيا.

فما هي هذه الحركات؟ وما هي اهدافها؟ وهل تحظى بتأييد كبير في المجتمع الأمريكي؟