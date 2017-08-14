صعود الحركات اليمينية العنصرية المتطرفة في الولايات المتحدة

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جاءت أعمال العنف التي شهدتها مدينة شارلوتسفيل في ولاية فرجينيا الأمريكية في الأسبوع الماضي في وقت يشهد تصاعدا كبيرا في نشاطات الحركات اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة.

ويقال إن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة كان له دور مهم في اعادة الحياة للتوجه الذي يرفض الايديولوجيتين اليسارية والمحافظة المعتدلة في البلاد.

كما يعتقد ان لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في الترويج للايديولوجيات اليمينية المتطرفة.

ويقول المركز القانوني الجنوبي للفقر، وهي مؤسسة أمريكية بارزة تدافع عن الحقوق المدنية، إنها تراقب الآن أكثر من 1600 جماعة متطرفة ناشطة في الولايات المتحدة.

ولكن ما هي هذه الجماعات؟ وما هي الشعبية التي تتمتع بها؟ وما هي اهدافها؟

اليمين البديل alt-Rightalt-Right

اليمين البديل الأمريكي مجموعة متنوعة من المحرضين والناشطين الذين يكرهون ما يسمى "بالتوامؤ السياسي" ويساندون الرئيس ترامب، ولكن النقاد بقولون إنهم عبارة عن عنصريين بيض متعصبين.

ويعتقد على نطاق واسع أن تصاعد هذه الحركة في الآونة الأخيرة شجعها الى حد ما الخطاب الذي اعتمده ترامب في حملته الرئاسية والذي اتهم بسببه "بالعنصرية" خصوصا فيما يخص معادة اليهود والمسلمين.

ولكن ترامب من جانبه دان جماعة اليمين البديلا في تشرين الثاتي / نوفمبر 2016 وقال إنه يتبرأ من آرائها.

وكانت جماعة اليمين البديل قد بدأت بروزها في الاعلام العام عندما نشر ترامب - الذي كان آنذاك مرشحا رئاسيا - تغريدة في تموز / يوليو 2016 تضمنت صورة لمنافسته هيلاري كلينتون والى جانبها نجمة سداسية تشبه نجمة اسرائيل وقال فيها "أفسد مرشحة في التاريخ".

وحسب ما جاء في تقرير كتبه كل من الوم بوخاري وميلو يانوبولوس من موقع برايتبارت اليميني فإن جماعات اليمين البديل تضم في صفوفها "مثقفين" و"محافظين فطريين" و"فريق متخصص بشؤون الكمبيوتر".

ويقول ريتشارد سبنسر، الذي ابتدع تعبير "اليمين البديل" في عام 2008، إن مبادئ الحركة تركز على "الهوية البيضاء" والمحافظة على "الحضارة الغربية التقليدية".

وتقول المجموعة إن الحرية وحق التعبير وحق اهانة الآخرين هي الأسس التي بنيت عليها، أما معارضوها فيصفونها بأنها عنصرية ومعادية لليهود ومعادية لحقوق المرأة.

عدد أعضاء الحركة: باعتبارها حركة تنشط من خلال الانترنت بشكل رئيس، ليس لليمين البديل رسميا عضوية محددة، ولذا فمن العسير الحصول على عدد محدد لأعضائها.

أين يتركز أعضاء الحركة؟ وجود هذه الحركة الهلامية يتركز في الانترنت، ولكن يقال إن شعبيتها في تنام في كل أرجاء الولايات المتحدة.

هل تشهد عضويتها تناميا؟ على الرغم من صغر عهدها كحركة سياسية، اكتسبت في السنوات الأخيرة نفوذا متزايدا نتيجة تأييدها القوي والحماسي لترامب. ولكن من الصعب تقدير مدى النفوذ الذي تتمتع به.

الكو كلوكس كلان

مصدر الصورة AFP Image caption تأسست منظمة الكو كلوكس كلان في اعقاب الحرب الأهلية في عام 1865 على يد مجموعة من الضباط الذين حاربوا في صفوف جيش الجنوب الانفصالي في الحرب الأهلية الأمريكية

تعد منظمة كو كلوكس كلان أشهر الجماعات الأمريكية العنصرية البيضاء. تأسست هذه المنظمة في اعقاب الحرب الأهلية في عام 1865 على يد مجموعة من الضباط الذين حاربوا في صفوف جيش الجنوب الانفصالي في تلك الحرب.

وسرعان ما ازدهرت هذه المنظمة في الجنوب الأمريكي قبل ان تنتشر في ارجاء البلاد في اوائل القرن العشرين.

وتميز المنظمة ضد السود واليهود والمهاجرين، وفي الآونة الأخيرة ضد المثليين من ذكور وإناث.

وأصبحت الكو كلوكس كلان حركة من المتطوعين خارج القانون هدفها منع هؤلاء من التمتع بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطنون الأمريكيون الآخرون.

ويرتدي افراد الكو كلوكس كلان تقليديا ملابس بيضاء مميزة ذات أغطية رأس، وكانوا يشنقون ويهاجمون اولئك الذين كانوا يتحدون سطوة البيض في الولايات الأمريكية الجنوبية.

وتصف بعض فصائل المنظمة الكو كلوكس كلان بأنها "منظمة وطنية مسيحية بيضاء تعود جذورها الى الكو كلوكس كلان في اوائل القرن العشرين".

عدد أعضاء المنظمة: للمنظمة فروع ناشطة في معظم الولايات الأمريكية، ويعتقد ان عدد ناشطيها يتراوح بين 5 آلاف و8 آلاف ناشط .

أين يتركز هؤلاء؟ هناك العشرات من منظمات الكو كلوكس كلان الفرعية في الولايات المتحدة من ولاية نيو جيرسي في الشرق الى مدينة لوس انجليس بولاية كاليفورنيا في الغرب. وتضم هذه المنظمات منظمة فرسان الكونفدرالية البيض ومنظمة الفرسان الأمريكيين التقليديين.

هل تشهد المنظمة نموا في الوقت الراهن؟ قالت الكو كلوكس كلان في عام 2016 إنها تشهد نهضة وان "عضويتها تتصاعد في كل اجزاء الجنوب الأمريكي".

جماعات النازيين الجدد

مصدر الصورة Getty Images Image caption شير عبارة "النازيون الجدد" الى مجموعة من الناشطين الانفصاليين الذين تجمع بينهم مبادئ معاداة اليهود وحب هتلر والمانيا النازية

تشير عبارة "النازيين الجدد" الى مجموعة من الناشطين الانفصاليين الذين تجمع بينهم مبادئ معاداة اليهود وحب هتلر والمانيا النازية.

يذكر ان الآراء التي تعتنقها مجموعات النازيين الجدد محمية من جانب القضاء الأمريكي والتعديل الأول لدستور البلاد الذي يضمن حرية التعبير.

ففي حالة نالت شهرة واسعة، اعتمدت المحكمة الأمريكية العليا التعديل المذكور لتأكيد حق احدى مجموعات النازيين الجدد في التظاهر في بلدة سكوكي بولاية الينوي ذات الأغلبية اليهودية

عدد أعضاء هذه المجموعات: هناك العديد من تنظيمات النازيين الجدد المعروفة في الولايات المتحدة، منها الحزب النازي الأمريكي والحركة الوطنية الاشتراكية. ولكن التنظيم الأكثر شهرة هو التحالف الوطني. وكانت مجموعة متفرعة عن التحالف الوطني - وتدعى "طليعة أمريكا" - شاركت في المظاهرة التي شهدتها مدينة شارلوتسفيل في الـ 12 من الشهر الحالي والتي اسفرت عن مقتل أمرأة واحدة واصابة العشرات. وتشير آخر التقديرات (في عام 2012) الى ان عضوية التحالف تبلغ 2500 على الأقل، بينما قالت صحيفة نيويورك تايمز في عام 2011 إن عدد اعضاء الحركة الوطنية الاشتراكية يناهز الـ 400.

أين يوجد هؤلاء؟ تأسس عدد من هذه المجموعات اصلا في ولاية فرجينيا، ولكنها انتشرت في السنوات الأخيرة بشكل كبير إذ ينشط اعضاء الحركة الوطنية الاشتراكية في 32 من الولايات الأمريكية الـ 51.

هل يتنامى نفوذ هذا التيار؟ يقول معهد بحوث المعلومات والمجتمع في الولايات المتحدة إن التلاعب بوسائل الاعلام يعود بشكل أساس الى تصاعد نفوذ حركات النازيين الجدد. ويعتقد أن الصلات بين النازيين الجدد الامريكيين والاوروبيين تزداد قوة حسبما يقول المركز القانوني الجنوبي للفقر.

مجموعات عنصرية بيضاء أخرى

الحركة الوطنية الاشتراكية - التي تأسست في عام 1994 تعد من اكبر مجموعات النازيين الجدد في الولايات المتحدة إذ لديها فروع في أكثر من 30 من الولايات الأمريكية.

مجلس المواطنين المحافظين - تأسس في عام 1985، وذلك تأييدا لحركة الفصل العنصري في الولايات الأمريكية الجنوبية.

حزب الحرية الأمريكي - تأسس في عام 2009، في ولاية كاليفورنيا. ويتبنى هذا الحزب برنامجا عنصريا ويعارض الهجرة الى الولايات المتحدة.