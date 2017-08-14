الأزمة الأمريكية - الكورية الشمالية

كوريا الشمالية: العقوبات ستقود إلى بحر من النار سيبتلع أمريكا

مجلس الأمن يفرض حزمة عقوبات جديدة، وصفت بالأشد على أي دولة خلال 30 عاما، ضد كوريا الشمالية، وبيونغ يانغ تقول إن العقوبات ستقود إلى "بحر من النار لا يمكن تخيله ..وسيبتلع أمريكا نفسها".