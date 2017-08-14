الأزمة الأمريكية - الكورية الشمالية
مدير المخابرات الأمريكية: لا تهديد بحرب نووية وشيكة مع كوريا الشمالية
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) يقول إنه "لا يوجد تهديد وشيك" بنشوب حرب نووية مع كوريا الشمالية في ظل تصاعد الحرب الكلامية بين البلدين.
- 13 أغسطس/ آب 2017
ترامب: الحل العسكري للنزاع مع كوريا الشمالية جاهز تماما للتطبيق
ترامب يقول إن الجيش الأمريكي "جاهز ومتأهب" للتعامل مع كوريا الشمالية، في آخر تصريحات الحرب الكلامية المتصاعدة بين بيونغيانغ وواشنطن، وموسكو والصين تتقدمان بخطة لحل الأزمة.
- 12 أغسطس/ آب 2017
كوريا الشمالية تسعى للدفاع عن نفسها ولكنها تخاطر بالتسبب في كارثة
هدف القيادة الكورية الشمالية الأهم هو الحفاظ على نفسها، وهذا هو السبب الذي حدا بها الى اعتبار برامج البلاد النووية والصاروخية
- 9 أغسطس/ آب 2017
كوريا الشمالية: العقوبات لن تمنعنا من تطوير ترسانة نووية
كوريا الشمالية تقول إن العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليها لن تثنيها عن تطوير ترسانتها النووية، وترفض مقترحات للتفاوض.
- 7 أغسطس/ آب 2017
كوريا الشمالية: العقوبات ستقود إلى بحر من النار سيبتلع أمريكا
مجلس الأمن يفرض حزمة عقوبات جديدة، وصفت بالأشد على أي دولة خلال 30 عاما، ضد كوريا الشمالية، وبيونغ يانغ تقول إن العقوبات ستقود إلى "بحر من النار لا يمكن تخيله ..وسيبتلع أمريكا نفسها".
- 6 أغسطس/ آب 2017
حقائق عن كوريا الجنوبية
- 18 أبريل/ نيسان 2017
معلومات أساسية عن كوريا الشمالية
- 17 أبريل/ نيسان 2017
مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية
- 5 أغسطس/ آب 2017
الولايات المتحدة لكوريا الشمالية: لسنا عدوكم
- 2 أغسطس/ آب 2017
كوريا الشمالية: الأراضي الأمريكية كلها في مرمى صواريخنا
- 29 يوليو/ تموز 2017