الأزمة الأمريكية - الكورية الشمالية

مدير المخابرات الأمريكية: لا تهديد بحرب نووية وشيكة مع كوريا الشمالية

مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) يقول إنه "لا يوجد تهديد وشيك" بنشوب حرب نووية مع كوريا الشمالية في ظل تصاعد الحرب الكلامية بين البلدين.

  • 13 أغسطس/ آب 2017

ترامب: الحل العسكري للنزاع مع كوريا الشمالية جاهز تماما للتطبيق

ترامب يقول إن الجيش الأمريكي "جاهز ومتأهب" للتعامل مع كوريا الشمالية، في آخر تصريحات الحرب الكلامية المتصاعدة بين بيونغيانغ وواشنطن، وموسكو والصين تتقدمان بخطة لحل الأزمة.

  • 12 أغسطس/ آب 2017

كوريا الشمالية تسعى للدفاع عن نفسها ولكنها تخاطر بالتسبب في كارثة

هدف القيادة الكورية الشمالية الأهم هو الحفاظ على نفسها، وهذا هو السبب الذي حدا بها الى اعتبار برامج البلاد النووية والصاروخية

  • 9 أغسطس/ آب 2017

كوريا الشمالية: العقوبات لن تمنعنا من تطوير ترسانة نووية

كوريا الشمالية تقول إن العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليها لن تثنيها عن تطوير ترسانتها النووية، وترفض مقترحات للتفاوض.

  • 7 أغسطس/ آب 2017

كوريا الشمالية: العقوبات ستقود إلى بحر من النار سيبتلع أمريكا

مجلس الأمن يفرض حزمة عقوبات جديدة، وصفت بالأشد على أي دولة خلال 30 عاما، ضد كوريا الشمالية، وبيونغ يانغ تقول إن العقوبات ستقود إلى "بحر من النار لا يمكن تخيله ..وسيبتلع أمريكا نفسها".

  • 6 أغسطس/ آب 2017
فيديو 1:09

ما سبب تصريحات ترامب النارية تجاه كوريا الشمالية؟

  • 9 أغسطس/ آب 2017
فيديو 0:27

دونالد ترامب: سنواجه كوريا بـ "النار والغضب".

  • 9 أغسطس/ آب 2017
فيديو 1:31

"لم أر عائلتي منذ أكثر من 60 عاما"

  • 6 أغسطس/ آب 2017
فيديو 2:16

كوريا الشمالية تتوعد أمريكا ''ببحر من اللهب"

  • 6 أغسطس/ آب 2017
فيديو 1:16

كيف وصل العداء بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى هذا الحد؟

  • 12 أغسطس/ آب 2017
فيديو 0:44

كوريا الشمالية مستعدة "للرد بهجمات نووية"

  • 15 أبريل/ نيسان 2017
فيديو 0:38

وزير الخارجية الأمريكي :لا نسعى إلى تغيير النظام الحاكم في كوريا الشمالية

  • 2 أغسطس/ آب 2017
فيديو 1:05

ما الذي نعرفه عن جزيرة غوام التي تريد كوريا الشمالية استهدافها؟

  • 9 أغسطس/ آب 2017
فيديو 0:46

بالفيديو: إطلاق كوريا الشمالية صاروخا طويل المدى

  • 5 يوليو/ تموز 2017

حقائق عن كوريا الجنوبية

  • 18 أبريل/ نيسان 2017

معلومات أساسية عن كوريا الشمالية

  • 17 أبريل/ نيسان 2017

مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

  • 5 أغسطس/ آب 2017

الولايات المتحدة لكوريا الشمالية: لسنا عدوكم

  • 2 أغسطس/ آب 2017

كوريا الشمالية: الأراضي الأمريكية كلها في مرمى صواريخنا

  • 29 يوليو/ تموز 2017
فيديو 1:09

ما سبب تصريحات ترامب النارية تجاه كوريا الشمالية؟

  • 9 أغسطس/ آب 2017
فيديو 0:27

دونالد ترامب: سنواجه كوريا بـ "النار والغضب".

  • 9 أغسطس/ آب 2017
فيديو 1:31

"لم أر عائلتي منذ أكثر من 60 عاما"

  • 6 أغسطس/ آب 2017
فيديو 2:16

كوريا الشمالية تتوعد أمريكا ''ببحر من اللهب"

  • 6 أغسطس/ آب 2017
فيديو 1:16

كيف وصل العداء بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى هذا الحد؟

  • 12 أغسطس/ آب 2017
فيديو 0:44

كوريا الشمالية مستعدة "للرد بهجمات نووية"

  • 15 أبريل/ نيسان 2017
فيديو 0:38

وزير الخارجية الأمريكي :لا نسعى إلى تغيير النظام الحاكم في كوريا الشمالية

  • 2 أغسطس/ آب 2017
فيديو 1:05

ما الذي نعرفه عن جزيرة غوام التي تريد كوريا الشمالية استهدافها؟

  • 9 أغسطس/ آب 2017
فيديو 0:46

بالفيديو: إطلاق كوريا الشمالية صاروخا طويل المدى

  • 5 يوليو/ تموز 2017