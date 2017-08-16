وظائف شاغرة: مذيع صحفي في بي بي سي إكسترا

وظائف شاغرة في بي بي سي عربي

تعلن بي بي سي عربي عن وظيفة شاغرة:

مذيع صحفي في برنامج XTRA

هل لديك مهارات العمل كمذيع مع XTRA بالراديو أو التلفزيون؟

هل لديك خبرة حديثة في قيادة فريق إعلامي وتتمتع بقدرات الإدارة في المؤسسات الصحفية؟

فرصة نادرة للانضمام لفريق BBC XTRA بلندن حيث تعلن بي بي سي عن حاجتها لمذيعي راديو و/أو تلفزيون أو صحافيين يتمتعون بمهارات إذاعية عالية.

إن كنت متقناً للغة العربية ومتمكناً من اللغة الإنجليزية ولديك خبرة في الصحافة المسموعة أو المرئية وتعرف تماماً خصوصية برنامج BBC XTRA وطبيعته المميزة فربما كنت أنت من نبحث عنه.

أحد الشروط الأساسية هو تضمين رابط إلكتروني لنموذج إذاعي و/أو تلفزيوني في حدود خمس دقائق باستمارة التقديم؛ إن لم يتوفر هذا النموذج فللأسف لن يُنظر في الطلب.

آخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق هو الحادي والثلاثون من أغسطس/آب الحالي. للاطلاع على تفاصيل الوظيفة وطريقة التقديم يرجى الضغط على هذا الرابط.