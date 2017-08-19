كيف تفاعل المغردون العرب مع هجوم برشلونة؟

الجيش اللبناني يطلق "معركة الجرود" ضد تنظيم الدولة الإسلامية وتداعيات هجوم برشلونة، و مميزات وعيوب الزواج التقليدي والزواج عن حب في مصر، من أبرز الموضوعات التي شدت انتباه المغردين العرب.

كيف تفاعل المغردون العرب مع هجمات اسبانيا وفيلندا؟

ما زالت أصداء هجوم برشلونة تتردد في مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاغات #اسبانيا و #برشلونة و #حادثة_دهس_برشلونة.

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ورغم تنوع اللغات واختلاف الهاشتاغات ، فإن معظم المغردين أعربوا عن تضامنهم مع الضحايا ونددوا بالهجمات التي وصفوها بالوحشية والجبانة.

كما ربط المغردون بين حادث الدهس في برشلونة وحوادث الطعن في فلندا وألمانيا من خلال #فلندا و#الشرطة_الفلندية وروسيا.

ورأى المتفاعلون مع هذه الهاشتاغات أن تكرار هذه الهجمات توحي بدخول أوروبا مرحلة جديدة في حربها مع التنظيمات الإرهابية. ودعوا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في العواصم الأوروبية.

واتسمت ردود الفعل العربية بالتباين، ففي الوقت الذي دان فيها مغردون هذه الهجمات، انبرى آخرون في تحليل أسبابها وتداعياتها على المشهد السياسي والأمني العالمي.

فقد دعا قطاع من المغردين الهيئات الإسلامية إلى تطوير القراءات الدينية بدلا من الاكتفاء بالشجب كل مرة، حسب وصفهم.

ونبهوا إلى أن تكرار الهجمات في أوروبا ستضيق على الحريات مما سيخدم مصلحة اليمين المتطرف ويخلق مناخا عاما ضد الجاليات المسلمة في أوروبا.

#فجر_الجرود

ما إن أعلن الجيش اللبناني عن عملية لاستعادة جرود رأس بعلبك والبقاع من تنظيم الدولة الإسلامية، حتى تصدر #فجر_الجرود قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في لبنان.

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وأعرب معظم المشاركين في الهاشتاغ عن مساندتهم للجيش اللبناني في حربه ضد من وصفوهم بطيور الظلام.

ولم تخل بعض التغريدات من تجاذبات سياسية وتساؤلات حول دور حزب الله في هذه المعركة وعمليات التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري في جرود رأس بعلبك والبقاع.

فقد دعا بعض المغردين إلى فتح قنوات حوار بين الجيشين قائلين إن رفض التنسيق سيعطل سير العملية العسكرية، بينما أعرب آخرون عن رفضهم التام لأي "امتداد للجيش السوري داخل لبنان" مرددين عبارات من قبل لا "للوصاية".

Skip Twitter post by @wafaa_kanso #فجر_الجرود

كلناتحت راية الجيش اللبناني

مع بدأ معركة الجرود

لا صوت يعلو على صوت الوطنية



نحنا رجالك يا لبنان

🇱🇧🇱🇧🇱🇧 — angel_face 🇱🇧 (@wafaa_kanso) ١٩ أغسطس، ٢٠١٧

مغردون يتساءلون" أيهما أفضل..جواز الحب أو صالونات؟

ناقش مغردون مصريون الزواج بين التقليدي والعصري من خلال تدشين هاشتاغ بعنوان #جواز_الحب_ولا_صالونات.

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وانقسم المتفاعلون مع الموضوع إلى عدة فرق؛ إذ أيد أحدهم زواج الصالونات لما رأوا فيه الحل الأمثل لزواج ناجح يقوي العلاقات الأسرية بينما رفضه فريق آخرون واعتبروه زواجا يلغي القلب وتقليدا عفى عنه الزمن، بينما رأى فريق ثالث أن الزواج مؤسسة مبنية على أسس التفاهم والتكافؤ بين الزوجين.

وفي ما يلي بعض من تعليقات المغردين عبر هاشتاغ #جواز_الحب_ولا_صالونات الذي سجل أكثر من 40 ألف تغريدة.

Skip Twitter post by @SallyRamdan #جواز_الحب_ولا_صالونات🤗 مفهوم الجواز عند الناس غلط الاتنين فيهم الفشل والنجاح الأهم من دا الاحترام والتقدير بعد الجواز دا إلا بيكبر كل حاجه👌 — Sally Ramdan (@SallyRamdan) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

Skip Twitter post by @SallyRamdan #جواز_الحب_ولا_صالونات🤗 مفهوم الجواز عند الناس غلط الاتنين فيهم الفشل والنجاح الأهم من دا الاحترام والتقدير بعد الجواز دا إلا بيكبر كل حاجه👌 — Sally Ramdan (@SallyRamdan) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧